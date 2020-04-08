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8 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 8 апреля / Корреспондент

8 апреля христиане отмечают день архангела Гавриила, который принес Деве Марии благую весть о рождении от Нее Спасителя мира.

Именины сегодня отмечают: Алла, Василий, Анна, Гавриил, Лариса, Марк.

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Народные приметы на 8 апреля

– Если черемуха зацвела – можно картошку сажать.

– Какой будет погода 8 апреля, таким и будет 8 октября.

– Где сильнее звезды блестят, оттуда ветер утром и подует.

Что можно делать 8 апреля

1.Слушайте свой собственный голос и интуицию. Не спешите с выводами и решениями. Это именно тот период, когда стоит несколько раз отмерить, а лишь потом – отрезать.

Что нельзя делать 8 апреля

1.Избегайте в этот день любых хирургических вмешательств.

2.Никому в этот день нельзя завидовать.

3.Постарайтесь в этот день ни с кем не ссориться.

Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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