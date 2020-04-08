8 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
8 апреля христиане отмечают день архангела Гавриила, который принес Деве Марии благую весть о рождении от Нее Спасителя мира.
Именины сегодня отмечают: Алла, Василий, Анна, Гавриил, Лариса, Марк.
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Народные приметы на 8 апреля
– Если черемуха зацвела – можно картошку сажать.
– Какой будет погода 8 апреля, таким и будет 8 октября.
– Где сильнее звезды блестят, оттуда ветер утром и подует.
Что можно делать 8 апреля
1.Слушайте свой собственный голос и интуицию. Не спешите с выводами и решениями. Это именно тот период, когда стоит несколько раз отмерить, а лишь потом – отрезать.
Что нельзя делать 8 апреля
1.Избегайте в этот день любых хирургических вмешательств.
2.Никому в этот день нельзя завидовать.
3.Постарайтесь в этот день ни с кем не ссориться.
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