8 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

8 августа в народном календаре отмечают день Ермолая, известного как одного из мучеников вместе с Ермократом и Ермиппом.

Именины сегодня празднует: Игнат, Федор.

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Народные приметы на 8 августа

– Утром роса – днем будет непогода.

– Мухи кусаются на Ермолая – к дождю.

Что можно делать 8 августа

1. Астрологи советуют в этот день загадать самое заветное желание.

2. В этот день следует хорошо попариться в бане, чтобы оставаться здоровым в течение года.

Что нельзя делать 8 августа

1. В этот день старались избегать встречи со змеями, ведь если их увидеть в этот праздник, то беды не избежать, и в скором времени ожидаются сильные потери.

2. За рискованные дела с финансами и деловыми партнерами браться не стоит.

3. Не спорьте со старшими за себя людьми.