8 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
8 декабря 2018 года чествуют святого Климента, знатного и богатого римлянина. Климент стал одним из ближайших сподвижников апостола, позднее возглавил Римскую церковь и был четвертым епископом Рима.
Также сегодня отмечают Международный день художника.
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Именины 8 декабря празднуют: Петр, Григорий, Иван, Василий, Ярослав, Илларион, Александр, Виктор, Андрей, Павел.
Народные приметы на 8 декабря
– Если идет снег, то лето будет дождливым.
– Если июль был жарким, то декабрь будет морозным.
– Зимнее тепло – к летнему холоду.
Что можно делать 8 декабря
1. В этот день надо обязательно пойти в церковь для того, чтобы помолиться святому Клименту. Говорят, что молитвы этого дня помогут защитить детей.
2. Чтобы дела пошли хорошо, день надо начинать натощак.
Что нельзя делать 8 декабря
1. По народному поверью, в этот день нельзя жаловаться на стужу. Поэтому важно быть всегда бодрым и веселым – тогда мороз наградит крепким здоровьем.
2. Старайтесь не выходить сегодня из дома, особенно в темное время суток.