8 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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8 декабря 2018 – какой праздник в Украине и что нельзя делать 8 декабря 2018
Что можно и нельзя делать 8 декабря / unsplash.com

8 декабря 2018 года чествуют святого Климента, знатного и богатого римлянина. Климент стал одним из ближайших сподвижников апостола, позднее возглавил Римскую церковь и был четвертым епископом Рима.

Также сегодня отмечают Международный день художника.

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Именины 8 декабря празднуют: Петр, Григорий, Иван, Василий, Ярослав, Илларион, Александр, Виктор, Андрей, Павел.

Народные приметы на 8 декабря

– Если идет снег, то лето будет дождливым.

– Если июль был жарким, то декабрь будет морозным.

– Зимнее тепло – к летнему холоду.

Что можно делать 8 декабря

1. В этот день надо обязательно пойти в церковь для того, чтобы помолиться святому Клименту. Говорят, что молитвы этого дня помогут защитить детей.

2. Чтобы дела пошли хорошо, день надо начинать натощак.

Что нельзя делать 8 декабря

1. По народному поверью, в этот день нельзя жаловаться на стужу. Поэтому важно быть всегда бодрым и веселым – тогда мороз наградит крепким здоровьем.

2. Старайтесь не выходить сегодня из дома, особенно в темное время суток.

Теги: LifeStyle Food and Drinks Традиции
Источник: 24 канал
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