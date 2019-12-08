8 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 8 декабря / Фото из открытых источников

8 декабря в народном календаре почитают святого Климента, знатного и богатого римлянина. Климент был одним из ближайших сподвижников апостола, позже возглавил Римскую церковь и был четвертым епископом Рима. Также сегодня, 8 декабря, отмечают Международный день художника.

Именины 8 декабря празднуют: Григорий, Ярослав, Илларион, Александр, Виктор.

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Народные приметы на 8 декабря

– Если 8 декабря тепло, то летом будет холодно.

– Если идет снег, то лето будет дождливым.

– Если июль был жарким, то декабрь будет морозным.

Что можно делать 8 декабря

1. Чтобы дела пошли хорошо, день надо начинать натощак.

2. В этот день надо обязательно пойти в церковь для того, чтобы помолиться святому Клименту. Говорят, что молитвы этого дня помогут защитить детей от беды.

Что нельзя делать 8 декабря

1. Старайтесь не выходить сегодня из дома, особенно в темное время суток.

2. По народному поверью, в этот день нельзя жаловаться на стужу. Поэтому важно быть всегда бодрым и веселым – тогда мороз наградит вас крепким здоровьем.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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