8 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

8 февраля 2019 года чтят память святого Федора Студита. Это греческий общественный деятель и монах, которого церковнослужители причислили к лику святых. Почему 8 февраля – один из самых таинственных дней – читайте дальше.

8 февраля считается очень таинственным и мистическим днем. По преданию, именно в этот день умершие родственники тоскуют по своим родным, которые остались в этом мире. Считается, что если о них не вспоминать, не ходят на кладбище, то они придут в ваш дом.

Именины сегодня празднуют: Федора, Марии, Аркадия, Павла.

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Народные приметы на 8 февраля

– Безветренный и ясный день – весна будет теплой и наступит быстро.

– Если на Федора Студита вы увидели мертвого, то нужно обязательно отслужить молебен в церкви, а двор и углы дома необходимо побрызгать святой водой. Такую процедуру можно сделать в любой другой день, даже если покойник явился во сне.

– Чтобы покойники не беспокоили, то у входной двери надо повесить пучок рябины или крапивы. Считается, что эти растения отпугивают злых духов.

– В этот день гадают на погоду. Рассыпьте горсть гороха на тарелку и слушайте: если он звонко ударился , то скоро наступят морозы. Если звук глухой, то можно ожидать снегопада.

Что можно делать 8 февраля

1. Удачное время для смены имиджа. Можете смело экспериментировать со сменой прически, результат вас изрядно удивит.

Что нельзя делать 8 февраля

1. Избегайте в этот день ссор и помиритесь с соседями, если вы живете не в ладу.

2. Сегодня можно легко получить сглаз, поэтому желательно носить на себе оберег.