8 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

8 июня 2019 года в народном календаре отмечают день Карпа, который был одним из учеников святого Павла.

Именины сегодня празднуют: Александр, Георгий, Давид, Елена, Иван, Карп, Макар.

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Народные приметы на 8 июня

– Много комаров 8 июня – последняя декада летнего месяца будет теплой.

– Хороший урожай щавеля 8 июня – лето будет теплым.

– Лягушки громко квакают – примета того, что стоит ждать дождей в ближайшее время.

Что можно делать 8 июня

1. Слушайте свой собственный голос и интуицию. Не спешите с выводами и решениями. Это именно тот период, когда стоит несколько раз отмерить, а лишь потом – отрезать.

Что нельзя делать 8 июня

1. Откажитесь от планов и проведите этот день дома. Если же остаться дома не выходит, то перед выходом трижды прочитайте оберег.