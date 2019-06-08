8 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
8 июня 2019 года в народном календаре отмечают день Карпа, который был одним из учеников святого Павла.
Именины сегодня празднуют: Александр, Георгий, Давид, Елена, Иван, Карп, Макар.
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Народные приметы на 8 июня
– Много комаров 8 июня – последняя декада летнего месяца будет теплой.
– Хороший урожай щавеля 8 июня – лето будет теплым.
– Лягушки громко квакают – примета того, что стоит ждать дождей в ближайшее время.
Что можно делать 8 июня
1. Слушайте свой собственный голос и интуицию. Не спешите с выводами и решениями. Это именно тот период, когда стоит несколько раз отмерить, а лишь потом – отрезать.
Что нельзя делать 8 июня
1. Откажитесь от планов и проведите этот день дома. Если же остаться дома не выходит, то перед выходом трижды прочитайте оберег.
Источник: LifeStyle 24
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