8 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
8 января 2019 года после Рождества Христова отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Православная церковь восхваляет Богоматерь, которая родила Спасителя.
Именины сегодня празднуют: Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Леонид, Мария, Михаил, Николай.
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Народные приметы на 8 января
– В этот день принято поднимать детей выше головы, чтобы они росли здоровыми и красивыми.
– Снег прилипает к рукам – к теплу.
– Метель и мороз 8 января обещают холодное лето.
Что делать 8 января
1. Если к вам пришли гости, то обязательно пригласите их в дом и угостите чем-нибудь вкусным. Тогда весь год в доме будет достаток.
2. В этот день нужно выносить из дома мусор и битую посуду. Это принесет счастье.
3. Колядников, которые пришли в дом, нужно обязательно впустить и угостить вкусной едой. Это подарит хозяевам дома счастья и благополучия, а также мир и покой в семье.
Что нельзя делать 8 января
1. В этот день нельзя покупать веревки – к беде.
2. Нельзя варить или пить кисель – к покойнику.