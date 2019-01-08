8 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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8 января 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 9 января 2019
Что можно и нельзя делать 8 января / 24 канал

8 января 2019 года после Рождества Христова отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Православная церковь восхваляет Богоматерь, которая родила Спасителя.

Именины сегодня празднуют: Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Леонид, Мария, Михаил, Николай.

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Народные приметы на 8 января

– В этот день принято поднимать детей выше головы, чтобы они росли здоровыми и красивыми.

– Снег прилипает к рукам – к теплу.

– Метель и мороз 8 января обещают холодное лето.

Что делать 8 января

1. Если к вам пришли гости, то обязательно пригласите их в дом и угостите чем-нибудь вкусным. Тогда весь год в доме будет достаток.

2. В этот день нужно выносить из дома мусор и битую посуду. Это принесет счастье.

3. Колядников, которые пришли в дом, нужно обязательно впустить и угостить вкусной едой. Это подарит хозяевам дома счастья и благополучия, а также мир и покой в ​​семье.

Что нельзя делать 8 января

1. В этот день нельзя покупать веревки – к беде.

2. Нельзя варить или пить кисель – к покойнику.

Теги: LifeStyle Традиции Новости культуры
Источник: 24 канал
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