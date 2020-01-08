8 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
8 января христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Православная церковь восхваляет Богоматерь, которая родила Спасителя.
Именины сегодня празднуют: Александр, Анфиса, Григорий, Давид, Иосиф, Константин, Леонид.
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Народные приметы на 8 января
– Если за окном снег и мороз – лето будет холодным.
– Стаи ворон летают над головой – ждите метель.
– Если щебечут синицы – до ночных заморозков.
– Дует северный ветер – к стуже.
Что можно делать 8 января
1. Если к вам пришли колядники, то надо пригласить их в дом и угостить сладким, чтобы весь год был в достатке.
2. Маленького ребенка надо поднять выше головы, чтобы он рос высоким, крепким и здоровым.
3. В этот день надо вынести из дома мусор и битую посуду. Это принесет счастье.
Что нельзя делать 8 января
1. В этот день нельзя покупать веревки – к беде.
2. Нельзя заниматься в этот день физическим трудом ни мужчине, ни женщине, ведь у них может родиться ребенок с физическими недостатками.
3. Нельзя варить или пить кисель – к покойнику.