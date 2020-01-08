8 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

8 января христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Православная церковь восхваляет Богоматерь, которая родила Спасителя.

Именины сегодня празднуют: Александр, Анфиса, Григорий, Давид, Иосиф, Константин, Леонид.

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Народные приметы на 8 января

– Если за окном снег и мороз – лето будет холодным.

– Стаи ворон летают над головой – ждите метель.

– Если щебечут синицы – до ночных заморозков.

– Дует северный ветер – к стуже.

Что можно делать 8 января

1. Если к вам пришли колядники, то надо пригласить их в дом и угостить сладким, чтобы весь год был в достатке.

2. Маленького ребенка надо поднять выше головы, чтобы он рос высоким, крепким и здоровым.

3. В этот день надо вынести из дома мусор и битую посуду. Это принесет счастье.

Что нельзя делать 8 января

1. В этот день нельзя покупать веревки – к беде.

2. Нельзя заниматься в этот день физическим трудом ни мужчине, ни женщине, ведь у них может родиться ребенок с физическими недостатками.

3. Нельзя варить или пить кисель – к покойнику.