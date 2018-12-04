8-летний мальчик стал самой высокооплачиваемой звездой YouTube по рейтингу Forbes

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Ryan ToysReview
Ryan ToysReview / Фото из соцсетей

Именитое издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых звезд YouTube в 2018 году, и первое место в "элитном" списке занял 8-летний блогер Ryan ToysReview.

По информации Forbes, американский мальчик имеет 17 миллионов подписчиков, и за время своего блоггерства он заработал около 22 миллионов долларов. Мальчик делает различные обзоры игрушек, которые ему присылают знаменитые компании. Участие в съемках видеороликов также принимает вся его семья.

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В целом, его видеообзоры суммарно посмотрели более 1,5 миллиарда раз. За его каналом в YouTube следит 17,3 миллионов подписчиков.


Ryan ToysReview / Forbes

Второе место в рейтинге занял американский актер и видеоблоггер Jake Paul, который имеет 17,5 миллионов подписчиков и заработал на канале около 21,5 миллионов долларов.

Jake Paul / Forbes

Тройку лидеров закрыл канал под названием Dude Perfect, 36 миллионов подписчиков. За свою работу, команда из пяти человек-Коби Коттон, Кори Коттон, Тайлер Тони, Гаррет Гильберт и Коди Джонс, заработала 20 миллионов долларов.


Dude Perfect / Forbes

Издание Forbes, при подсчете учитывало заработок блогеров с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года, и все цифры базировались на основе данных Captiv8, SocialBlade и Pollstar и благодаря интервью с людьми из данной индустрии.

Напомним, что ранее эксперты издания Hopper HQ назвали светскую львицу Кайли Дженнер самой богатой звездой социальной сети Instagram. Звезда "подвинула" в рейтинге прошлогоднюю рекордсменку Селену Гомес, а также футболиста Криштиану Роналду и сестру Ким Кардашян.

Теги: LifeStyle YouTube Forbes рейтинги
Источник: Lifestyle
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