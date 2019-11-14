8-летняя дочь Виктории Бекхэм трогательно поздравила с Днем доброты: видео

Звездная британская чета Бекхэмов поздравила поклонников в социальных сетях со Всемирным днем доброты, который отмечается 13 ноября.

Британский дизайнер Виктория Бекхэм опубликовала короткий ролик на своей странице в инстаграме. В видеопоздравлении снялись 8-летняя Харпер Севен и экс-футболист Дэвид Бекхэм.

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В коротком ролике Харпер стоит у камина и поздравляет всех со Всемирным днем доброты. Девочка, которая искренне улыбается на камеру, очаровала многих подписчиков Виктории.

В другом видео Виктория Бекхэм призвала каждый день быть добрее к себе и другим. "Быть добрым – это одна из самых важных вещей", – добавляет дизайнер.