8-летняя дочь Виктории Бекхэм трогательно поздравила с Днем доброты: видео

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Виктория Бекхэм и дочь Харпер
Виктория Бекхэм и дочь Харпер / Instagram / @victoriabeckham

Звездная британская чета Бекхэмов поздравила поклонников в социальных сетях со Всемирным днем доброты, который отмечается 13 ноября.

Британский дизайнер Виктория Бекхэм опубликовала короткий ролик на своей странице в инстаграме. В видеопоздравлении снялись 8-летняя Харпер Севен и экс-футболист Дэвид Бекхэм.

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В коротком ролике Харпер стоит у камина и поздравляет всех со Всемирным днем доброты. Девочка, которая искренне улыбается на камеру, очаровала многих подписчиков Виктории.

 

В другом видео Виктория Бекхэм призвала каждый день быть добрее к себе и другим. "Быть добрым – это одна из самых важных вещей", – добавляет дизайнер.

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Виктория Бекхэм Новости LifeStyle
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