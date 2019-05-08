8 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

8 мая 2019 года отмечают день Святого Марка. Этот праздник называют по-разному: Марк-ключник, Марков день, бабий праздник, Птичье голодание. Святого Марка считали повелителем весенних дождей. По поверью, если в мае дождь будет идти хотя бы три дня – следует ожидать хорошего урожая. Сегодня также отмечают День рождения Божьей коровки.

Именины сегодня празднуют: Марк, Сергей.

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Народные приметы на 8 мая

– Кукушка в этот день кукует – ожидайте тепла.

– Хорошая погода и солнце предвещают обильный урожай.

– Теплый вечер и звездное небо – ждите обильного урожая.

– Ясная погода – примета к тому, что лето будет жарким.

– Высокая радуга в небе – в ближайшие дни погода будет теплой и ясной.

– Низкая радуга 8 мая является плохим знаком и предвещает несчастье.

– Птицы появились в огороде – ожидайте хороший урожай на деревьях и грядках.

– Холодные и частые дожди – меда не ждите.

– Кучевые облака утром-вскоре начнется гроза.

Что можно делать 8 мая

1. Святому Марку в этот день молятся о том, чтобы он уберег посевы от засухи, просят послать сильные дожди, сказав, что малый дождь землю только пачкает, а сильный – очищает.

Что нельзя делать 8 мая

1. Не рекомендуется сегодня пить алкоголь – последствия могут быть плохими.