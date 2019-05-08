8 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
8 мая 2019 года отмечают день Святого Марка. Этот праздник называют по-разному: Марк-ключник, Марков день, бабий праздник, Птичье голодание. Святого Марка считали повелителем весенних дождей. По поверью, если в мае дождь будет идти хотя бы три дня – следует ожидать хорошего урожая. Сегодня также отмечают День рождения Божьей коровки.
Именины сегодня празднуют: Марк, Сергей.
Читайте также: День матери в Украине: когда отмечают в 2019 году
Народные приметы на 8 мая
– Кукушка в этот день кукует – ожидайте тепла.
– Хорошая погода и солнце предвещают обильный урожай.
– Теплый вечер и звездное небо – ждите обильного урожая.
– Ясная погода – примета к тому, что лето будет жарким.
– Высокая радуга в небе – в ближайшие дни погода будет теплой и ясной.
– Низкая радуга 8 мая является плохим знаком и предвещает несчастье.
– Птицы появились в огороде – ожидайте хороший урожай на деревьях и грядках.
– Холодные и частые дожди – меда не ждите.
– Кучевые облака утром-вскоре начнется гроза.
Что можно делать 8 мая
1. Святому Марку в этот день молятся о том, чтобы он уберег посевы от засухи, просят послать сильные дожди, сказав, что малый дождь землю только пачкает, а сильный – очищает.
Что нельзя делать 8 мая
1. Не рекомендуется сегодня пить алкоголь – последствия могут быть плохими.