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8 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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8 мая 2020 праздник – какой сегодня праздник и что нельзя
Что можно и нельзя делать 8 мая / Фото из открытых источников

8 мая в народном календаре отмечается день Марка, которого считали повелителем весенних дождей. Называют этот день "Ключник", так как согласно древним верованиям, Марк имел ключи от неба, которое он открывал для того, чтобы пролился дождь.

Также сегодня, 8 мая, отмечается День памяти и примирения, Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. День памяти и примирения – посвящается жертвам Второй мировой войны. Отмечается с 2005 года по инициативе Организации Объединенных Наций.

Именины сегодня празднуют: Марк, Сергей.

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Народные приметы на 8 мая

– Хорошая погода и солнце предвещают обильный урожай.

– Теплый вечер и звездное небо – ждите обильного урожая.

– Ясная погода – примета к тому, что лето будет жарким.

– Высокая радуга в небе – в ближайшие дни погода будет теплой и ясной.

– Птицы появились в городе и саду – будет хороший урожай на деревьях и грядках.

– Кучевые облака утром – скоро начнется гроза.

Что можно делать 8 мая

  1. Этот день считается успешным, поэтому рекомендовано начинать новые дела.
  2. Чтобы привлечь богатство в свою жизнь, в этот день нельзя себе отказывать ни в чем. Чем быстрее вы потратите деньги, тем быстрее они к вам придут.

Что нельзя делать 8 мая

  1. В этот день нельзя проливать воду на землю, так как Марк может оставить поля без воды.
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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