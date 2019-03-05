Где отдохнуть 8 марта: афиша событий в Киеве и Львове

В день женственности и красоты отличное настроение подарят концерты. Журналисты LifeStyle 24 подготовили для вас подборку лучших концертов 8 марта в Киеве и Львове в этот выходной день. Выбирайте и наслаждайтесь.

Праздник 8 марта в Укране припадает на пятницу, и будет выходным, а значит будет 3 выходных дня и это хорошая возможность сходить на шопинг и сразу на концерт. Именно там пройдут романтические концерты весны. В Dream Town.

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Афиша событий 8 марта в Киеве

Романтический ROZHDEN

Когда: 8 марта

Начало концерта: с 18:00 по 20:00

Место проведения: Dream Town

В Дриме пройдет концерт, на котором выступит самый экзотический холостяк страны ROZHDEN, талантливые покорители телеканалов Edgar & Emma и героиня клипов с содержанием – Kuptsova.



8 марта киевлянок будет развлекать ROZHDEN

Ведущий вечера – Yaroslove, который будет отвечать за хорошее настроение парней и девченок, а также – наполнять ваши сердца любовью. Конкурсы, шутки, а для тех, кому не исполнилось 18 лет – еще и подарки. Хотя стоп, подарки выиграть может каждый.

Сладкоголосые Mountain Breeze

Когда: 8 марта

Начало концерта: с 18:00 по 20:00

Место проведения: Dream Town

Через несколько шагов, в 2 части ТРЦ Dream Town на вас будут ждать не менее талантливые и популярные исполнители – инди-группа Mountain Breeze и звезда сериала "Школа", победитель детской "Новой волны", властелин девичьих сердец Андрей Бойко.



8 марта в Dream Town вас будет ждать Mountain Breeze

А ведущая вечера неповторимая ТАТА придаст драйва всему действу. Вход на оба концерта – свободный.

Афиша событий 8 марта во Львове

Виртуоз Евгений Хмара

Когда: 8 марта

Начало концерта: 19:00

Место проведения: Театр оперы и балета имени С. Крушельницкой

Стоимость: 550-1200 гривен

Отдельные представители современной украинской музыки получают возможность уйти в мейнстрим и там занять свою нишу, исключительно благодаря выработке собственного подхода к созданию композиций и трудолюбия.



8 марта Евгений Хмара с новой программой в Львове

Его мастерство в музыкальной импровизации настолько велико, что он даже получил Голливудскую премию, отмечающую его выдающиеся навыки. Оценить великолепие его таланта по достоинству можно будет во Львовском национальном академическом театре оперы и балета 8 марта 2019 года.

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Мужская коллекция. Для самых очаровательных

Когда: 8 марта

Начало концерта: 19:30

Место проведения: Театр имени М. Заньковецкой

Стоимость: 390-740 гривен

Лучшие романтические хиты всех времен – только для самых очаровательных. Павел Табаков, Анис, Игорь Грохоцький! Настоящая "Мужская коллекция" – проект, с грандиозным успехом уже не впервые проходит на лучших сценах страны. Поют только мужчины.



Мужские песни для прекрасной половины человечества во Львове 8 марта

В обществе харизматичных и талантливых мужчин оживают каверы на известные композиции, которые пели своим любимым талантливые певцы. Лучшие голоса – для самых очаровательных!

Дети 90-х. Виктор Павлик

Когда: 8 марта

Начало концерта: 21:00

Место проведения: FestRepublic

Стоимость: 175-350 гривен

На этот раз посетители будут отрываться под любимые мелодии вместе с Виктором Павликом.

Этой ночью растает лед на дорогах и оттают сердца. Реки выйдут из берегов и зазеленеет трава. Ведь первую вечеринку сезона раскачает неповторимый романтик украинской сцены, любимец всех женщин – Виктор Павлик,

– добавляют организаторы.

Со сцены будут звучать настоящие хиты –" Ой, мамо, Шикидим", "Ні обіцянок, ні пробачень", "Ти подобаєшся мені". Кроме этого, атмосферу вечеринку поддержат Dj Machitas и Dj Boy.

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