8 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
8 марта отмечается Всемирный день женщин. В этот праздник вспоминают и почитают женщин, которые достигли значительных высот в политической, экономической или социальной сфере. Международный женский день также считается праздником весны, женской красоты, нежности и мудрости. Поздравляют с этим днем всех женщин независимо от возраста и статуса.
Именины сегодня празднуют: Александр, Демьян.
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Народные приметы на 8 марта
– Воробьи гнезда вьют – холода больше не будет.
– Услышать стук дятла – к поздней весне.
– Зяблик закричал – к заморозкам.
– Туманный день – к сырому лету.
– Если грачи с южной стороны гнезда вьют, то лето будет холодным и дождливым.
– Паук в этот день сделал в доме паутину – к счастью. До Пасхи трогать эту паутину нельзя.
– Сны, увиденные днем 8 марта, могут быть вещими. Осуществятся они через 7 лет.
Что можно делать 8 марта
1. Если помолитесь сегодня за успех на работе, то вскоре вас ждет повышение и рост в карьере.
Что нельзя делать 8 марта
1. Сегодня не рекомендуется много работать, сэкономьте свои силы и старайтесь отдыхать за возможности.