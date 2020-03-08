24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

8 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

- Читати новину українською

8 марта отмечается Всемирный день женщин. В этот праздник вспоминают и почитают женщин, которые достигли значительных высот в политической, экономической или социальной сфере. Международный женский день также считается праздником весны, женской красоты, нежности и мудрости. Поздравляют с этим днем всех женщин независимо от возраста и статуса.

Именины сегодня празднуют: Александр, Демьян.

Читайте также: 8 марта: какова истинная история этого праздника – версии о Кларе Цеткин, евреях и проститутках

Народные приметы на 8 марта

– Воробьи гнезда вьют – холода больше не будет.

– Услышать стук дятла – к поздней весне.

– Зяблик закричал – к заморозкам.

– Туманный день – к сырому лету.

– Если грачи с южной стороны гнезда вьют, то лето будет холодным и дождливым.

– Паук в этот день сделал в доме паутину – к счастью. До Пасхи трогать эту паутину нельзя.

– Сны, увиденные днем ​​8 марта, могут быть вещими. Осуществятся они через 7 лет.

Что можно делать 8 марта

1. Если помолитесь сегодня за успех на работе, то вскоре вас ждет повышение и рост в карьере.

Что нельзя делать 8 марта

1. Сегодня не рекомендуется много работать, сэкономьте свои силы и старайтесь отдыхать за возможности.

С 8 марта – поздравления женщин-коллег с праздником в стихах
сегодня
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
7 марта 13:14 Праздник Холи: как красочный праздник Индии заполонил мир
Юліана Вінтюк
7 марта 12:15 10 лучших фильмов о любви, которые вас не разочаруют
Юлія Турелик
6 марта 19:37 10 фильмов, которые можно посмотреть с девушкой
Марта Вересюк
6 марта 18:43 Как путешествовать во время вспышки коронавируса: полезные советы
Юлія Михайлова
6 марта 14:12 Подарки коллегам на 8 марта: что именно выбрать
Квітослава Туз
Новости
Больше новостей
Залиште відгук