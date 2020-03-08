8 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

8 марта отмечается Всемирный день женщин. В этот праздник вспоминают и почитают женщин, которые достигли значительных высот в политической, экономической или социальной сфере. Международный женский день также считается праздником весны, женской красоты, нежности и мудрости. Поздравляют с этим днем всех женщин независимо от возраста и статуса.

Именины сегодня празднуют: Александр, Демьян.

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Народные приметы на 8 марта

– Воробьи гнезда вьют – холода больше не будет.

– Услышать стук дятла – к поздней весне.

– Зяблик закричал – к заморозкам.

– Туманный день – к сырому лету.

– Если грачи с южной стороны гнезда вьют, то лето будет холодным и дождливым.

– Паук в этот день сделал в доме паутину – к счастью. До Пасхи трогать эту паутину нельзя.

– Сны, увиденные днем ​​8 марта, могут быть вещими. Осуществятся они через 7 лет.

Что можно делать 8 марта

1. Если помолитесь сегодня за успех на работе, то вскоре вас ждет повышение и рост в карьере.

Что нельзя делать 8 марта

1. Сегодня не рекомендуется много работать, сэкономьте свои силы и старайтесь отдыхать за возможности.