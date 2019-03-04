8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки

8 марта в Украине ежегодно празднуют сотни тысяч женщин. Однако объяснить, почему мы празднуют Женский день именно 8 марта и вообще историю этого праздника не так уж и просто. Как "проституток" в истории заменили на "трудящихся" и о протестах женщин – читайте в материале.

Накануне традиционного выходного 8 марта мы решили собрать все истории, которые так или иначе объясняют возникновение этого праздника. Некоторые из них могут удивлять, а то и шокировать, ведь в них нет того праздничного настроения, к которому мы привыкли.

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И если бы тем женщинам, которым мы обязаны праздником 8 марта – суфражисткам, сказали, что через сто лет женщины станут готовиться к этому дню в салонах красоты, а затем принимать в подарок от мужчин цветы, духи и комплименты, – эти дамы точно бы вышли из себя. А реакцию революционерки Клары Цеткин, которая предоставила Женскому дню статус ежегодного и международного вообще трудно представить.

История 8 марта – версия первая, официальная: День солидарности трудящихся женщин

Хотя эта версия создания праздника 8 марта времен СССР и была признана официальной (и больше никаких версии не рассматривали), она имеет несколько "ошибок".

Итак, по официальной версии праздник связан с "маршем пустых кастрюль", который состоялся 8 марта 1857 в Нью-Йорке. Тогда женщины, работавшие на текстильных красительнях, протестовали против плохих условий труда и низких зарплат. Во время марша они били в эти самые кастрюли, требуя предоставить им 10-часовой рабочий день вместо 16-часового, равную с мужчинами заработную плату и избирательное право.



Марш пустых кастрюль 8 марта 1857

Эта же версия говорит и про известную немецкую коммунистку Клару Цеткин. Именно ее часто называют женщиной, которая основала праздник 8 марта. В 1910 году на форуме женщин в Копенгагене Цеткин призвала мир учредить Международный женский день 8 марта. Она имела в виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги и демонстрации, и тем самым обращать внимание общественности на свои проблемы.

Здесь еще стоит напомнить и о неоднозначном призыве Цеткин. Она была заядлой коммунисткой, а значит была готова на все ради собственных убеждений. В 1920 году, во время войны Польши и Советской России, Цеткин заявила с трибуны рейхстага следующее.

Ни один вагон с оружием для польских войск, со станками для военных заводов, построенных в Польше капиталистами Антанты, не должен пересечь границу Германии.

Для этого Цеткин призвала мобилизоваться всем "сознательным пролетарским женщинам", которые должны предлагать свою любовь любому "сознательному" рабочему, что отказывается участвовать в выполнении военных заказов.



История 8 марта: Клара Цеткин

В тогдашнюю Российскую империю этот праздник попал через подругу Цеткин – пламенную революционерку Александру Коллонтай. Ту самую, которая покорила Советский Союз "большой фразой".

Отдаваться первому встречному мужчине надо так же легко, как выпить стакан воды.

8 марта 1917 состоялась женская демонстрация в Петрограде. В то время как два миллиона солдат погибли во время войны, женщины вышли требованиями "хлеба и мира". Это историческое воскресенье приходится на 23 февраля по юлианскому календарю, или 8 марта по григорианскому – начало русской революции.

Четыре дня спустя царь отрекся от престола и временное правительство предоставило право голоса для женщин. 8 марта стало официальным праздником в СССР в 1921 году.

История 8 марта – версия вторая : протесты проституток , а не работниц фабрик

Эта версия происхождения праздника, пожалуй, самая скандальная и неприятная для всех представительниц прекрасного пола, которые с трепетом ожидают Международного женского дня.



Задержание суфражисток в Британии



В 1857 году в Нью-Йорке женщины действительно протестовали (как мы писали выше), но были это не текстильщицы, а проститутки. Они требовали выплатить зарплату матросам, ведь те пользовались их услугами и не имели денег заплатить.

Еще позже – 8 марта 1894 – в Париже состоялась еще одна демонстрация проституток. На этот раз они требовали признать их права наравне с теми работницами сферы услуг, которые шьют одежду или пекут хлеб, и учредить специальные профсоюзы.



Задержание суфражисток

Похожие акции прошли в 1895 году в Чикаго, а в 1896 в Нью-Йорке. Эти протесты и стали предпосылкой памятного съезда суфражисток (от английского слова suffrage – "избирательное право") в 1910 году, где и было решено объявить 8 марта Женским днем и международным, как это предложила Цеткин.

К слову, сама же Клара Цеткин также принимала участие в подобных акциях. В 1910 году вместе со своей подругой Розой Люксембург она вывела на улицы немецких городов проституток с требованием прекратить бесчинства полиции. Вот только в советской версии "проституток" заменили на "трудящихся женщин".

История 8 марта – версия третья: чествование иудейской царицы

Существует версия, что Цеткин родилась в семье еврея-сапожника, а поэтому она связала 8 марта с еврейским праздником Пурим.

Согласно легенде, любимая персидского царя Ксеркса, Эстер, спасла иудейский народ от истребления, воспользовавшись своими чарами. Ксеркс хотел истребить всех евреев, но Эстер убедила его не только, чтобы не убивать евреев, а наоборот – уничтожить всех еврейских врагов, включая самих персов. Произошло это в день 13 Арда по еврейскому календарю (этот месяц приходится на конец февраля – начало марта). Почитая Эстер, евреи стали праздновать Пурим. Дата празднования была "плавающей", но в 1910 году она пришлась именно на 8 марта.

Выглядит эта версия маловероятно, но на фоне вымышленных протестов работниц фабрики – не так абсурдно.



Задержание суфражисток в Германии

Другие версии

Некоторые убеждены, что 8 марта – день рождения госпожи Цеткин. Другие же, то ли в шутку, то ли всерьез утверждают, что в этот день Клара Цеткин (Эйснер) стала женщиной, а потом решила вписать эту интимную дату в мировую историю, завуалировав ее под день "международной солидарности женского пролетариата".

Версию о дне рождения Цеткин – можно легко опровергнуть, потому что, если верить историческим документам, она родилась 5 июля. А вот другая – о потере девственности – так и остается лишь странным предположением. Сам же праздник 8 марта с годами все больше обрастает подобными и маловероятными легендами.



Карикатура на суфражисток в прессе

Что мы празднуем 8 марта?

Если говорить сухо, то 8 марта – обычная политическая "пиар-кампания" социал-демократов. В начале XX века по всей Европе протестовали женщины. И чтобы привлечь к себе внимание, им даже грудь не нужно было показывать, как это делают современные активистки Femen. Достаточно было просто пройти по улицам с плакатами, на которых были написаны социалистические лозунги.

8 марта долгое время был обычным рабочим днем, только 8 мая 1965, накануне 20-летия Победы в Великой отечественной войне, Международный женский день 8 марта был объявлен в СССР праздничным днем.



Задержание суфражисток

Если сказать, что 8 марта – это коммунистический пережиток, вы не ошибетесь. Однако, нельзя игнорировать и тот факт, что с другой стороны – это проявление женского движения. Не так уж важно, представительницы каких профессий вышли на улицы с протестами. После десятков лет нас интересует только сам факт.

Да и если бы это касалось еще коммунизма, то 8 марта не стало бы государственным праздником в Азербайджане, Анголе, Беларуси, Буркина-Фасо, Вьетнаме, Грузии, Северной Корее, Казахстане, Камбодже, Кыргызстане, Китае, Республике Конго, Лаосе, Македонии , Молдове, Монголии, Непале, Таджикистане, Туркменистане, России, Уганде.



Задержание суфражисток

Какой бы ни была истинная история этого дня, 8 марта уже давно стало символом красоты, нежности, женственности и весны. Однако, смеем напомнить, что женщины заслуживают внимания, заботы и романтики ежедневно, а не раз в год.