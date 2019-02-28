Куда поехать на 8 марта: лучшие места в Украине

Долгие выходные в марте – хорошая возможность куда-то поехать, увидеть что-то новое, не используя отпуск. 3 дня – это не так мало, поэтому у вас есть шанс хорошо отдохнуть в Украине. Редакция LifeStyle 24 собрала для вас интересные варианты отдыха на 8 марта на любой вкус, вам остается лишь выбрать то, что нравится.

В 2019 году 8 марта в Украине все еще остается выходным. Праздник выпадает на пятницу, следовательно, нас ждут затяжные выходные 8, 9 и 10 марта. На работу выходим в понедельник – 11 марта.

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8 марта – на лыжи

Советуем поехать на лыжи

Если вы в этом году так и не катались на лыжах или сноуборде, то у вас есть прекрасный последний шанс! Мартовские скипасы часто попадают под акции и распродажи. Жилье часто дешевле. Добраться в Карпаты можно на собственной машиной или поездами. Если выбираете второй вариант, советуем позаботиться о билетах заблаговременно.

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Куда поехать?

Если мечтали про элитный Буковель, то сейчас это можно сделать значительно экономнее, чем в высокий сезон. Но есть и более бюджетные варианты. Советуем обратить внимание на горнолыжные курорты "Славское", "Красия, Пилипец, Драгобрат, Изки, Орявчик.

Кстати, кататься можно не только в Карпатах! Мы собрали лучшие точки по областям. Читай в статье, где можно покататься на сноуборде максимально близко от дома.

Полюбоваться первыми цветами

Впечатляющая красота!

Экстремальные виды спорта – это не ваше? Душа стремится к весенней романтике и красоте? Тогда у нас для вас тоже есть идея! Ранней весной в Карпатах и на Закарпатье можно полюбоваться целыми коврами из ранних цветов. Вашему вниманию подснежники, подснежники, шафран, белоцветы.

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Сюда ездят туристические автобусные туры по очень лояльным ценам. Если же не любите от кого-то зависеть – отправляйтесь в путешествие сами. Вот несколько локаций, где в начале весны искать цветочную красоту:

- белоцветы есть в урочище села Бронька, что на Иршавщине;

- белоцвет и шафран можно найти на территории знаменитой Долины нарциссов;

- в поселке Колочава на территории "Старого села" ищите тысячи шафранов.

Только помните: цветы срывать категорически запрещено законом! А вот наслаждаться красотой можно сколько угодно.

Побудьте туристом в собственном городе

Устроить туристическую поездку можно и в собственном городе

Если возможности поехать нет – устройте себе отдых дома! Все просто: надо вести себя как турист, забыть про домашние дела и работу, много гулять, заходить в музеи и новые заведения питания, делать фото и радоваться жизни.

Составьте список мест, куда вы никак не можете попасть из-за нехватки времени. Выберите кафе и рестораны, в которых еще не были. Предложите любимому человеку, родным или друзьям провести эти 3 дня вместе. Ведите себя пытливо, заглядывайте в разные дворы. Не стесняйтесь делать много фотографий! Не забудьте купить себе что-нибудь на память об этих днях: хорошенькую безделушку в качестве сувенира.

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Так вы сэкономите на дороге и жилье, но получите новые эмоции!

Как насчет уикенда в Одессе?

Старый одесский Пассаж, построенный в 1898-1899 годах. Его архитектура неповторима и уникальна, в ней прекрасно сочетается барокко, классика и модерн. Изюминкой сооружения является стеклянный атриум. Комплекс больше похож на музей, чем на торговый центр.

Изюминкой Одессы является торговый центр "Пассаж"

Внутренний двор здания отделан многочисленными скульптурами. Внутри находится целая улица с рядами элитных магазинов, рестораны, офисы, а еще управление гостиницы "Пассаж". Торговый дом внешне очень похож и "Пассаж" в Милане, именно поэтому вы можете сделать массу замечательных фото и получить незабываемые впечатления.

Романтика крепости в Каменце-Подольском

Каменец-Подольский один из древнейших городов Украины! В нем насчитывается более ста выдающихся памятников истории, которые отражают культуры семи народностей, проживающих в этом городе.

Каменец-Подольская крепость – средоточие романтики

На всех подъемах города расположены статуи оленей, охраняющие город. Однако, больше всего стоит вашего внимания крепость. Она великолепна, как и днем, так и вечером.

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