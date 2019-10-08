8 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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8 октября 2019 – праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 8 октября / Фото из открытых источников

8 октября в народном календаре отмечают день Сергия Радонежского. Говорят, что именно с этого дня начинается настоящая осень и становится холодно. Местами может выпасть даже первый снег.

Именины сегодня празднуют: Евгений, Максим, Николай, Павел, Роман, Сергей.

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Народные приметы на 8 октября

– Первый снег выпал 8 октября – настоящая зима наступит 21 ноября.

– Первый снег выпал сухим – лето будет теплым, но не жарким.

– Хорошая погода 8 октября – такой она еще будет в течение трех недель.

Что можно делать 8 октября

1. Астрологи советуют в этот день загадать самое заветное желание.

Что нельзя делать 8 октября

1. Не надевайте в этот день старую и неудобную обувь – к плохому жизненному пути.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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