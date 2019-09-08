8 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
8 сентября в народном календаре чтят память святой мученицы Наталии, а также ее мужа Андриана.
Именины сегодня празднуют: Адриан и Наталья.
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Народные приметы на 8 сентября
– Заморозки утром 8 сентября предвещают раннюю и холодную зиму.
– Много рябины – скоро наступит мороз, а осенью часто будут идти дожди.
– 8 сентября не опали листья березы и дуба – жди суровой зимы.
– Гром гремит – к теплой осени.
– Если на небе облака редкие – к холоду.
– Если утро холодное, то зима будет морозной и ранней.
Что можно делать 8 сентября
1. Возьмитесь за дела, которые вы давно откладывали. Сегодня вы все сможете до конца выполнить.
Что нельзя делать 8 сентября
1. Ссориться с кем-то в этот день – к беде.
Источник: LifeStyle 24
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