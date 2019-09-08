8 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

8 сентября в народном календаре чтят память святой мученицы Наталии, а также ее мужа Андриана.

Именины сегодня празднуют: Адриан и Наталья.

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Народные приметы на 8 сентября

– Заморозки утром 8 сентября предвещают раннюю и холодную зиму.

– Много рябины – скоро наступит мороз, а осенью часто будут идти дожди.

– 8 сентября не опали листья березы и дуба – жди суровой зимы.

– Гром гремит – к теплой осени.

– Если на небе облака редкие – к холоду.

– Если утро холодное, то зима будет морозной и ранней.

Что можно делать 8 сентября

1. Возьмитесь за дела, которые вы давно откладывали. Сегодня вы все сможете до конца выполнить.

Что нельзя делать 8 сентября

1. Ссориться с кем-то в этот день – к беде.