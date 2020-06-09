9 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
9 июня в народном календаре почитают мученицу Феодору, которая вместе с воином Дидимом пострадали за Христа в период гонений на христиан при императоре Диоклетиане.
Именины сегодня празднуют: Анастасия, Леонид.
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Народные приметы на 9 июня
– Утром очень душно – будет дождь в ближайшее время.
– Если день ясный, и появились дождевые черви – будет гроза.
– Первый летний туман пал на Федорин день – к урожаю грибов.
– Дятел громко стучит в погожий день, значит, будет дождь.
Что можно делать 9 июня
- Чтобы привлечь успех и счастье в свою жизнь, девушкам рекомендуют надевать белые сарафаны.
Что нельзя делать 9 июня
- Этот день в народе называют колючим языком. Сегодня запрещается женщинам и девушкам распускать сплетни.
- Сегодня нельзя в доме подметать пол, ведь можно вымести все деньги из дома.
Если дятел громко стучит клювом – к дождю