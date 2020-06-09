9 июня в народном календаре почитают мученицу Феодору, которая вместе с воином Дидимом пострадали за Христа в период гонений на христиан при императоре Диоклетиане.

Именины сегодня празднуют: Анастасия, Леонид.

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Народные приметы на 9 июня

– Утром очень душно – будет дождь в ближайшее время.

– Если день ясный, и появились дождевые черви – будет гроза.

– Первый летний туман пал на Федорин день – к урожаю грибов.

– Дятел громко стучит в погожий день, значит, будет дождь.

Что можно делать 9 июня

Чтобы привлечь успех и счастье в свою жизнь, девушкам рекомендуют надевать белые сарафаны.

Что нельзя делать 9 июня

Этот день в народе называют колючим языком. Сегодня запрещается женщинам и девушкам распускать сплетни. Сегодня нельзя в доме подметать пол, ведь можно вымести все деньги из дома.



Если дятел громко стучит клювом – к дождю