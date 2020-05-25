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90-летняя бабушка Дакоты Джонсон живет с тиграми и львами: фото

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Типпи Херден со львом
Типпи Херден со львом / SM News

Знаменитая американская актриса Дакота Джонсон, которая получила известность благодаря роли в ленте "Пятьдесят оттенков серого", рассказала о не менее знаменитой бабушке – актрисе Типпи Херден, которая живет в своей квартире с дикими животными. В доме звезды живут 14 львов и тигров.

О необычной любви своей бабушки к диким животным Дакота Джонсон рассказала на ток-шоу Грэма Нортона The Graham Norton Show. Американская актриса Типпи Херден, известная своими ролями в фильмах "Птицы" и "Марни", заниматься защитой диких животных начала еще в 1970-х годах.

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Дакота Джонсон рассказала, что бабушка живет в доме, который расположен на территории заповедника Шамбала в городе Эктон, что в штате Калифорния. Ранее в особняке знаменитости жило еще 60 кошек, но сейчас их количество уменьшилось.

Самым знаменитым в сети стал кадр, на котором актриса разговаривала по телефону, в то время пока тигр выпрыгивал с улицы в кухонное окно.

Разговор Грэма Нортона с Дакотой Джонсон: смотрите видео онлайн

В архивах можно найти немало кадров Типпи Херден и ее дочери Мелани Гриффит. На фотографиях знаменитая актриса спокойно кормит льва, читает, лежа на нем, а на других кадрах ее дочь купается в бассейне, а лев просто сидит рядом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений threadandsilk (@threadandsilk)

Известно, что еще до рождения Дакоты Джонсон лев едва не укусил ногу ее мамы, Мелани Гриффит. В сети даже есть кадр с открытой челюстью хищника. Впрочем все обошлось.

Мелані Гріффіт в особняку з левом

Мелани Гриффит в особняке со львом

Дакота Джонсон рассказала, что после того, как она родилась, хищники уже перестали свободно гулять по особняку и находились в специальных вольерах.

Что известно о любви Типпи Херден к большим кошкам

Актриса увлеклась крупными хищниками после съемок в Африке в фильмах "Урожай сатаны" и "Война мистера Кингстрита". Первозданная природа и короли саванны так вдохновили чувствительных творческих людей, что Хедрен и Маршалл загорелись идеей снять про львов фильм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@musicismysanctuary)

Для того, чтобы привыкнуть в хищному зверю и лучше понимать его повадки, цирковой специалист посоветовал им взять к себе домой прирученного льва. Так, в их особняке появился царь зверей по кличке Нил.

Уже в 1973 году второй муж знаменитости Ноэль Маршалл стал режиссером фильма "Рев", в котором главную роль исполнила мать Дакоты Джонсом Мелани Гриффит.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В 1983 году Типпи Херден основала благотворительный фонд Roar, главной целью которого было информирование об опасности содержания дома львов и тигров. Впрочем после десятков лет Типпи Херден все же не решилась отпустить диких кошек на волю и живет с ними в собственном особняке.

Автор: Юлия Турелык
Теги: Голливуд Мир животных LifeStyle
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