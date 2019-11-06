93-летняя королева Елизавета II отказалась от натурального меха
После критики со стороны экоактивистов и распространения движения за сохранение жизни животных королева Соединенного Королевства Великобритании и 15 стран Содружества наций Елизавета II решила отказаться от изделий из натурального меха.
Об этом говорится на сайте иностранного издания The Daily Mail.
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Источник ссылается на книгу мемуаров личной советницы и главной модели Елизаветы II Анджелы Келли. Она отметила, что уже с конца 2019 года монарх будет использует только экомех.
Если Ее Величество должна появиться на мероприятии в особо холодную погоду, с 2019 года, для того, чтобы ей было тепло, она будет использовать искусственный мех,
– заявила советница королевы.
Добавим, что Ее Величество Елизавета II любила носить мех, в котором часто появлялась на официальных мероприятиях и королевских приемах. Ее невестка Кейт Миддлтон также часто надевает наряд, украшенный натуральным мехом, а также головные уборы. Единственной представительницей правящей семьи, которая уже давно отказалась от этого продукта, является Меган Маркл, которая известна своей феминистской и экологической позицией. Однако об отказе герцогини Кембриджской от натурльного продукта пока речь не идет.
Елизавета II в наряде из меха / Фото / Business Insider
Кейт Миддлтон в шапке из натурального меха / Фото / Glamour