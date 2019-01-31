97-летняя Айрис Апфель подписала договор с одним из лучших американских агентств IMG Models

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Айрис Апфель
Айрис Апфель / Instagram/ @iris.apfel

Американская дизайнер и бизнесвумен Айрис Апфель доказывает современному обществу, что начинать никогда не поздно. В 97 лет она решила заключить соглашение с одним из самых больших и лучших модельных агентств США IMG Models.

О том, что 97-летняя Айрис Апфель стала новым лицом модельного агентства IMG Models сообщили представители компании на официальной странице в Instagram. Позже женщина дала интервью иностранному изданию WWD, в котором отметила, что контракт с такой масштабной организацией для нее – новый этап в жизни.

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Также Айрис призналась, что она никогда не надеялась на длительную популярность и всегда рассчитывала только на себя.

Раньше у меня никогда не было настоящего агента. Я из тех девушек, которые "все сама, все сама", и я не планировала становиться знаменитой – жизнь меня к такому не готовила. Все случилось очень внезапно, и в своем нежном возрасте я не рассчитывала на контракты и все остальное. Думала, популярность вспыхнет и погаснет, не продлится долго,
– добавила 97-летняя Айрис.

 

Теги: Мода LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 канал
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