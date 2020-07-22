Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп вернулся к королевским обязанностям. Сегодня, 22 июля, он передал почетный титул полковника отряда стрелков жене принца Чарльза герцогини Корнуольской. Этот выход стал третьим за год.

Несмотря на то, что члены королевской семьи вернулись к исполнению обязанностей после карантина и неоднократно появлялись на публике, королева Елизавета II вместе с мужем принцем Филиппом продолжает соблюдать режим изоляции в Виндзорском замке.

Однако это не мешает герцогу Эдинбургскому исполнять полномочия. Так, он передал один из своих титулов жене принца Чарльза Камилле. Фото и видео с церемонии, которая состоялась в двух резиденциях одновременно, появились на официальной странице Кларенс-хаус в Инстаграме.

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Официальный мероприятие состоялось с соблюдением социальной дистанции, поскольку герцогиня Корнуольская и 99-летний принц Филипп находились в разных дворцах, расстояние между которыми более 100 километров: герцог - в Виндзорском замке, а герцогиня - в загородном имении Хайгроув-хаус.

После 67-летней службы принц Филипп передал титул полковника отряда стрелков жене принца Чарльза. Генерал-майор поблагодарил его за поддержку и службу. Такая же трехминутная церемония состоялась и в резиденции Камиллы.

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