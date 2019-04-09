9 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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9 апреля 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 9 апреля / unsplash.com

9 апреля 2019 года почитается день святой Матроны. Женщины в этот день молились святой и просили помочь им в работе.

Именины сегодня отмечают: Феодосий.

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Народные приметы на 9 апреля

– Нельзя было ссориться в этот день, иначе потом не удастся помириться.

– Если чайки кричат ​​вечером, то на следующий день будет ясно.

– Иней и туман утром – год будет очень урожайным.

Что можно делать 9 апреля

1. В этот день можно использовать весеннюю воду для лечения заболеваний и снятия сглаза.

Что нельзя делать 9 апреля

1. Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

2. В этот день категорически запрещены ссоры в семье.

3. Нельзя начинать новые дела или планировать поездки – это приведет к неудачам.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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