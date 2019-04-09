9 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
9 апреля 2019 года почитается день святой Матроны. Женщины в этот день молились святой и просили помочь им в работе.
Именины сегодня отмечают: Феодосий.
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Народные приметы на 9 апреля
– Нельзя было ссориться в этот день, иначе потом не удастся помириться.
– Если чайки кричат вечером, то на следующий день будет ясно.
– Иней и туман утром – год будет очень урожайным.
Что можно делать 9 апреля
1. В этот день можно использовать весеннюю воду для лечения заболеваний и снятия сглаза.
Что нельзя делать 9 апреля
1. Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.
2. В этот день категорически запрещены ссоры в семье.
3. Нельзя начинать новые дела или планировать поездки – это приведет к неудачам.
Источник: LifeStyle 24
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