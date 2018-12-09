9 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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9 декабря 2018 – какой праздник в Украине и что нельзя делать 9 декабря 2018
Что можно и нельзя делать 9 декабря / Фото из свободных источников

9 декабря 2018 года почитается великомученик Георгий Победоносец. Он считается одним из самых почитаемых святых.

В этот день люди шли к своим колодцам, чтобы послушать воду и определить, какой именно будет зима. Если вода в колодце была тихой, то зима должна была быть теплой, без метелей и морозов. Если же со дна колодца слышался шум, то это знак того, что зима будет морозной и с метелями. Говорят, что именно с этого дня становится настолько холодно, что медведь укладывается на зимнюю спячку до весны.

Также 9 декабря по инициативе ООН отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

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Именины 9 декабря празднуют: Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Михаил, Назар, Николай, Петр, Юлиан, Яков.

Народные приметы на 9 декабря:

– Холодный день – зима будет суровой.

– Северный ветер предвещает морозы.

Что можно делать 9 декабря

1. Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не накликать беду и финансовое затруднение.

2. Прислушайтесь к советам, которые будут давать вам именно в этот день. Они помогут вам в будущем.

Что нельзя делать 9 декабря

1. Нельзя оставаться в этот день в должниках. Отдайте все одолженные ранее вами средства, чтобы не остаться бедным в следующем году.

2. В этот день не отправляйтесь в дальнюю дорогу. Если же поездку отложить не удается, то закажите молебен в церкви за свое здоровье.

Теги: LifeStyle Традиции Food and Drinks
Источник: 24 канал
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