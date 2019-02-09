9 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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9 февраля 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 9 февраля 2019
Что можно и нельзя делать 9 февраля / www.1zoom.me

9 февраля 2019 года чтят память Иоанна Златоуста, известного как архиепископа Константинопольского, который является одним из самых почитаемых святых. Ему молятся о помощи в духовном развитии, поиске себя и благополучии в семейных отношениях. Иоанн Златоуст – защищает людей, которые находятся в отчаянии.

Также сегодня празднуют международный праздник стоматолога, который в Украине отмечают ежегодно с 1993 года.

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Именины сегодня отмечают: Ивана, Дмитрия, Петра.

Народные приметы на 9 февраля

– Низкое небо 9 февраля – наступят холода.

– Облака быстро идут по направлению ветра – примета того, что снега не будет. Если же они движутся против ветра – это приведет к снегопадам.

– Обжечься, споткнуться и порезаться 9 февраля – плохая примета.

Что можно делать 9 февраля

1. В этот день стоит поминать близких и готовить ритуальные блюда.

2. Считается, что Златоустов день прекрасно подходит для лечения зубной боли. Для этого надо произнести такие слова: "Лазарева суббота, Златоустов день, у кого болят зубы, чтоб те зубы окаменели и вовек не болели".

3. Сегодня самое время попросить ума для обучения, работы или любых других важных решений.

Что нельзя делать 9 февраля

1. Нельзя в этот день получать и дарить подарки. Считалось, что 9 февраля происходят плохие порчи и наговоры.

2. На Златоуста нельзя мыть голову – плохая примета.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: 24 канал
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