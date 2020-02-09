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9 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 9 февраля / Фото из открытых источников

9 февраля в народе почитают память Иоанна Златоуста, известного как архиепископ Константинопольский, который является одним из самых почитаемых святых. Ему молятся о помощи в духовном развитии, поиске себя и благополучии в семейных отношениях. Иоанн Златоуст – защищает людей, которые находятся в отчаянии.

Сегодня также празднуют международный праздник стоматолога, который в Украине ежегодно отмечают с 1993 года.

Именины сегодня празднуют: Ивана, Дмитрия, Петра.

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Народные приметы на 9 февраля

– Луна на небе белая – к холоду, красная – к ветру.

– Облака против ветра плывут – к снегу.

Что можно делать 9 февраля

1. Златоустов день отлично подходит для лечения зубной боли. Для этого нужно произнести такие слова: "Лазарева суббота, Златоустов день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели".

2. Давайте милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.

Что нельзя делать 9 февраля

1. В этот день нельзя получать и дарить подарки. Говорят, что именно 9 февраля происходят худшие сглазы и наговоры.

2. На Златоуста нельзя мыть голову – плохая примета.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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