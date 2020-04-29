9 годовщина брака Кейт Миддлтон и принца Уильяма: архивные фото свадьбы

9 лет назад весь мир затаив дыхание, прикипел к экрану телевизора, чтобы увидеть королевскую свадьбу, которая транслировалась по всем странам – женились Кейт Миддлтон и принц Уильям.

29 апреля 2011 года наследник британской короны принц Уильям вел под венец свою возлюбленную Кейт Миддлтон в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Их супружество – одно из самых популярных в мире, и за каждым общим королевским выходом пристально следит весь мир. Поэтому в годовщину их свадьбы, редакция LifeStyle 24 решила вспомнить знаменательный день в фотографиях.

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История их отношений началась еще во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. С 2002 года Кейт и Уильям, еще будучи друзьями, снимали для жилья дом в Файф, а уже через год у них начались романтические отношения. В 2003 году Кэтрин была среди приглашенных гостей на 21-й день рождения принца Уильяма.

Об их помолвке стало известно 16 ноября 2010 года, подготовка к свадьбе привлекала внимание огромного количество людей, а сама свадьба вызвала настоящий ажиотаж.

Телерадиокомпания BBC заявила, что за свадьбой молодых следили почти два миллиарда людей в ста странах, а в Лондон в тот день приехали более миллиона человек, чтобы увидеть церемонией венчания непосредственно с места происшествия. Местные жители еще за сутки до свадьбы, занимали места в городе, чтобы лучше разглядеть молодоженов.



Их свадьба транслировалась на весь мир

На свадьбу Кейт Миддлтон выбрала роскошное платье авторства Сары Бертон – креативного директора Дома Alexander McQueen. Украшала свадебный образ Кэтрин – самая знаменитая тиара Halo ювелирного дома Cartier, которая была усыпана почти тысячей мелких алмазов и бриллиантов. Это украшение является едва ли не главной свадебной реликвией руководящего клана Виндзоров: в 1946 году аксессуар был преподнесен Елизавете II на совершеннолетие, а в 1981 году королева передала тиару принцессе Диане.



Свадебный образ Кейт Миддлтон

Принц Уильям был в форме своего почетного звания полковника ирландской гвардии. Боярином Уильяма был его брат, принц Гарри, а главной свидетельницей невесты была ее сестра Пиппа Миддлтон.



Пиппа Миддлтон и принц Гарри

Считается, что их свадьба была самой дорогой в мире, ведь по общим оценкам на все было потрачено 100 миллионов долларов.

Кольцо для невесты принц Уильям получил в наследство от своей мамы, принцессы Дианы. На сегодня стоимость украшения оценивается почти в 140 тысяч доларов. Что интересно, на церемонии свадьбы принц Уильям надел кольцо на палец Кейт, но сам от него отказался. Внук Елизаветы II принципиально против ювелирных украшений у мужчин.



Церемония венчания принца Вильма и Кейт Миддлтон

На королевскую свадьбу пригласили почти две тысячи именитых гостей, лидеров 50 государств. Среди звездных гостей можно было разглядеть супругов Дэвида и Виктории Бекхэм, Элтона Джона с Дэвидом Фернишем и бывшего мужа Мадонны режиссера Гайя Ричи и других.



Церемония проходила в Вестминстерском аббатстве



Королевская семья находилась в полном составе



Под звон принц и герцогиня отправились в Букингемский дворец

Легендарный поцелуй принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Жена герцога Кембриджского Уильяма после свадебной церемонии стала обладательницей официального титула герцогини Кембриджской: в Шотландии она – графиня Стратерн, а в Северной Ирландии – баронесса Каррикфергюс.

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Через два года после свадьбы на свет появился их первенец – принц Джордж. Еще через два года, весной 2015 года Кейт родила второго ребенка – дочь принцессу Шарлотту. А в апреле 2018 года на свет появился и третий ребенок пары – принц Луи.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми