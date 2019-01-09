9 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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9 января 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 9 января / unsplash.com

9 января 2019 года христиане, у которых продолжаются рождественские торжества и гуляния чествуют Великомученика Стефана.

Именины сегодня празднуют: Степан, Федор, Антонина.

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Народные приметы на 9 января:

– Если на деревьях виден иней – ждите богатого урожая хлебных культур.

– Мороз и солнце за окном предвещают урожайный год.

– Снегопад обещает богатый урожай ягод и грибов.

– Если вороны гнездятся на снегу – ждите скорого тепла. Если же птицы собираются стайками на верхушках деревьев, то морозы будут продолжаться достаточно долго.

– Если на улице не заметно мелких птиц, значит скоро начнутся снегопады.

– Если ночью луна красная – утром будет тепло.

Народні прикмети 9 січня
Народные приметы 9 января

Что можно делать 9 января

1. В этот день незамужние девушки могут гадать на замужество. Для этого надо рассыпать на столе семена. Если выпадет четное число, то в течение года удастся найти себе пару, если же нечетное – замуж девушка выйдет еще не скоро.

2. Если в день Степана напоить коня водой из ведра, в котором будет серебряная монетка, то животное будет весь год послушным. Также такой обряд, по поверьям, защитит лошадь от возможных болезней.

3. Хозяину жилища в этот день нужно огородить свой дом осиновыми кольями, чтобы в течение всего года в него не вошла никакая нечисть.

Что нельзя делать 9 января

1. На Степана нельзя заниматься домашней работой, ведь этот день является одним из рождественских праздников.

Теги: LifeStyle Традиции Новости культуры
Источник: 24 канал
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