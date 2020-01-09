9 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

9 января христиане чествуют Великомученика Стефана, принявшего смерть во имя веры в Иисуса Христа.

Именины сегодня празднует Степан.

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Народные приметы на 9 января

– Если вороны гнездятся на снегу – ждите скорого тепла. Если же птицы собираются стайками на верхушках деревьев, то морозы будут продолжаться достаточно долго.

– Мороз и солнце за окном предвещают урожайный год.

– Если на деревьях виден иней – ждите богатого урожая хлебных культур.

– Если ночью месяц красный – утром будет тепло.

– Снегопад обещает богатый урожай ягод и грибов.

– Если на улице не заметно мелких птиц, то вскоре начнутся снегопады.

Что можно делать 9 января

1. Незамужние девушки в этот день гадают на замужество. Для этого на столе надо рассыпать семена. Если выпадет четное число, то в течение года девушка найдет себе пару, если же нечетное – замуж выйдет не скоро.

2. Если на Степана напоить коня водой из ведра, в котором будет серебряная монетка, то животное весь год будет послушно. Такой обряд, по поверьям, защитит лошадь от возможных болезней.

3. Хозяину дома в этот день надо огородить свой дом осиновыми кольями, чтобы в течение всего года в него не вошла никакая нечесть.

Что нельзя делать 9 января

1. На Степана нельзя заниматься физической работой, ведь этот день является одним из рождественских праздников.