9 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

9 мая 2019 года отмечают День Глафиры. Считается, что 9 мая – лучший день для посадки гороха и картофеля. Также сегодня отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне, День пикника и День уличных музыкантов.

Именины сегодня отмечают: Василий, Иван, Николай, Петр, Степан.

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Народные приметы на 9 мая

– День ясный и много росы – ждите большого урожая огурцов.

– Кукушка кукует часто и громко – скоро наступит хорошая погода.

– Свежий утренний ветер в течение дня усиливается, а к вечеру, наоборот, ослабевает – примета к тому, что будет ясная и устойчивая погода.

– В облаков 9 мая не видно верхушек – в ближайшие часы начнется сильная гроза.

– Ясное утро – примета к тому, что пора посевы проводить.

Что можно делать 9 мая

1. Давайте милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.

Что нельзя делать 9 мая

1. Воздержитесь от похода к парикмахеру, ведь стрижка и окрашивание волос спровоцирует в вашей жизни ссору.