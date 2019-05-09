9 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
9 мая 2019 года отмечают День Глафиры. Считается, что 9 мая – лучший день для посадки гороха и картофеля. Также сегодня отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне, День пикника и День уличных музыкантов.
Именины сегодня отмечают: Василий, Иван, Николай, Петр, Степан.
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Народные приметы на 9 мая
– День ясный и много росы – ждите большого урожая огурцов.
– Кукушка кукует часто и громко – скоро наступит хорошая погода.
– Свежий утренний ветер в течение дня усиливается, а к вечеру, наоборот, ослабевает – примета к тому, что будет ясная и устойчивая погода.
– В облаков 9 мая не видно верхушек – в ближайшие часы начнется сильная гроза.
– Ясное утро – примета к тому, что пора посевы проводить.
Что можно делать 9 мая
1. Давайте милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.
Что нельзя делать 9 мая
1. Воздержитесь от похода к парикмахеру, ведь стрижка и окрашивание волос спровоцирует в вашей жизни ссору.