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9 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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9 мая 2020 праздник – какой сегодня праздник и что нельзя
Что можно и нельзя делать 9 мая / Фото из открытых источников

9 мая в народном календаре отмечается день Глафиры. Считается, что именно в этот день прилетают ласточки из теплых краев.

Именины сегодня празднуют: Василий, Иван, Николай.

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Народные приметы на 9 мая

– День ясный и много росы – ожидайте богатого урожая огурцов.

– Кукушка кует часто и громко – вскоре наступит хорошая погода.

– Свежий утренний ветер в течение дня усиливается, а к вечеру, наоборот, ослабевает – примета к тому, что будет ясная и устойчивая погода.

– У облаков 9 мая не видно верхушек – в ближайший час начнется сильная гроза.

– Ясное утро – примета к тому, что пора проводить посевы.

Что можно делать 9 мая

  1. Считается, что сегодня лучший день для посадки гороха и картофеля.

Что нельзя делать 9 мая

  1. В этот день нельзя ничего желать, потому что до конца теплой поры будете ходить без денег.
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Новости культуры
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