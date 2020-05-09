9 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
9 мая в народном календаре отмечается день Глафиры. Считается, что именно в этот день прилетают ласточки из теплых краев.
Именины сегодня празднуют: Василий, Иван, Николай.
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Народные приметы на 9 мая
– День ясный и много росы – ожидайте богатого урожая огурцов.
– Кукушка кует часто и громко – вскоре наступит хорошая погода.
– Свежий утренний ветер в течение дня усиливается, а к вечеру, наоборот, ослабевает – примета к тому, что будет ясная и устойчивая погода.
– У облаков 9 мая не видно верхушек – в ближайший час начнется сильная гроза.
– Ясное утро – примета к тому, что пора проводить посевы.
Что можно делать 9 мая
- Считается, что сегодня лучший день для посадки гороха и картофеля.
Что нельзя делать 9 мая
- В этот день нельзя ничего желать, потому что до конца теплой поры будете ходить без денег.