9 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

9 марта 2019 года почитается день Иоанна Предтечи. По преданию, после отсечения головы Иоанна Крестителя тело было погребено его учениками в самарийском городе Севастии, а голова – на горе Йемонской. Говорят, что в этот день птицы поворачиваются головами и собираются лететь к нам.

Именины сегодня празднуют: Иван.

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Народные приметы на 9 марта

– В лесу 9 марта дятел стучит – весна придет поздно.

– Птицы вернулись из теплых краев вовремя – ждите хорошего урожая.

– Щебечут синицы 9 марта – вскоре установится теплая погода.

– Теплый день – апрель тоже будет теплым.

– Снег на крышах лежит – Пасха будет снежной.

Что можно делать 9 марта

1. Если в этот день у вас болит голова – помолитесь Иоанну.

Что нельзя делать 9 марта

1. В этот день стоит избегать любых хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день, ведь результат может быть неудачным.

2. Сегодня запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова.

3. Нельзя ничего резать или стричь. Рекомендуется в этот день вообще не брать нож в руки.