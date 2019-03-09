9 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
9 марта 2019 года почитается день Иоанна Предтечи. По преданию, после отсечения головы Иоанна Крестителя тело было погребено его учениками в самарийском городе Севастии, а голова – на горе Йемонской. Говорят, что в этот день птицы поворачиваются головами и собираются лететь к нам.
Именины сегодня празднуют: Иван.
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Народные приметы на 9 марта
– В лесу 9 марта дятел стучит – весна придет поздно.
– Птицы вернулись из теплых краев вовремя – ждите хорошего урожая.
– Щебечут синицы 9 марта – вскоре установится теплая погода.
– Теплый день – апрель тоже будет теплым.
– Снег на крышах лежит – Пасха будет снежной.
Что можно делать 9 марта
1. Если в этот день у вас болит голова – помолитесь Иоанну.
Что нельзя делать 9 марта
1. В этот день стоит избегать любых хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день, ведь результат может быть неудачным.
2. Сегодня запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова.
3. Нельзя ничего резать или стричь. Рекомендуется в этот день вообще не брать нож в руки.