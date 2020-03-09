9 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
9 марта отмечается день Иоанна Предтечи. По преданию, после отсечение головы Иоанна Крестителя тело было похоронено его учениками в самарийском городе Севастии, а голова – на горе Эмонской. Говорят, что в этот день птицы оборачиваются головами и собираются лететь к нам.
Именины сегодня отмечают: Иван.
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Народные приметы на 9 марта
– Прилет птиц обещает хороший урожай хлеба.
– Услышать стук дятла – к поздней весне.
– Рога у месяца крутые и яркие – к морозу.
– Если идет дождь, то и на Пасху будет дождь.
– Синица поет – к теплу.
– Утки и гуси клювы под крыло прячут – к холодам.
Что можно делать 9 марта
1.Молитва Иоанну поможет вам преодолеть головную боль.
2.Сегодня не пренебрегайте отдыхом – вам нужно восстановить свой организм.
Что нельзя делать 9 марта
1.Не вступайте в этот день ни с кем в конфликт, ведь это может неприятно закончиться.
2.Избегайте встреч в этот день со своими родственниками.
3.Не оставайтесь наедине со своими проблемами. Если они у вас есть – расскажите это людям, которые смогут вам помочь.