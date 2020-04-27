9 невероятных сериалов, на которые не жалко потратить время
Во время карантина немало украинцев ищут развлечения на каждый день. И популярным выбором является просмотр фильмов или сериалов, которые всегда откладывались на потом. Невеста Никиты Добрынина и победительница шоу "Холостяк-9" Дарья Цветочная поделилась собственным списком кинолент, на которые не жалко потратить свободное время.
"Дело Кристин Килер"
Оригинальное название – The Trial of Christine Keeler
Год выхода – 2019
Рейтинг IMDb – 6,8
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По данным 24 канала, сериал розкажет про одну из самых скандальных историй, которая случилась в Великобритании в 1960-ых годах. В центре событий – 19-летняя Кристин Килер, которую мощный политический истеблишмент стремился использовать в собственных целях и заставить молчать. Но никто не подозревал, что девушка может отказаться от игры по чужим правилам.
Смотрите трейлер к сериалу "Дело Кристин Килер": видео на английском
"Невероятное"
Оригинальное название – Unbelievable
Год выхода – 2019
Рейтинг IMDb – 8,5
Девушку-подростка, которая рассказывает о преступлении, обвиняют во лжи. Но через некоторое время полиция возвращается к делу и понимает, что сделала страшную ошибку.
Смотрите трейлер к сериалу "Невероятное": видео
"Бумажный дом"
Оригинальное название – La casa de papel
Год выхода – 2017
Рейтинг IMDb – 8,4
Таинственный вор, известный как "Профессор", разработал план крупнейшего ограбления в истории, целью которого стал Королевский монетный двор Испании в Мадриде. Для дерзкого преступления он нанимает 8 грабителей, которые на протяжении 11 дней будут иметь дело с 67 заложниками и лучшими полицейскими Испании.
Смотрите трейлер к сериалу "Бумажный дом": видео
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"Расправа"
Оригинальное название – Reprisal
Год выхода – 2019
Рейтинг IMDb -7,5
Главная героиня сериала Эйприл Спенсер чудом выживает после жестокого нападения. В больнице девушка вспоминает все, что с ней случилось и решает отомстить обидчикам. И ее нападение будет куда жестокий!
Смотрите трейлер к сериалу "Расправа": видео на русском
"Правду говоря"
Оригинальное название – Truth Be Told
Год выхода – 2015
Рейтинг IMDb – 7,1
Журналист и автор криминальных подкастов Поппи Парнелл 18 лет назад смогла разоблачить опасного преступника. Когда появляются новые доказательства в этом запутанном деле, женщине нужно в очередной раз встретиться с Уорреном Кейвом. Да что, если Поппи помогла заключить не настоящего преступника?
Смотрите трейлер к сериалу "Правду говоря": видео на английском
"Сандитон"
Оригинальное название – Sanditon
Год выхода – 2019
Рейтинг IMDb – 7,8
Сериал снят по неоконченному роману Джейн Остин. Главная героиня-Шарлотта Вейвуд-живет родителями в небольшой деревне. Ее привычные будни заканчиваются, когда рядом с имением ломается карета мистера Паркера. В знак благодарности семье, он приглашает всех погостить в его поместье на берегу моря. И согласились на поездку только Шарлотта, которая и понятия не имеет, что ее ждет в путешествии.
Смотрите трейлер к сериалу "Сандитон": видео
"Дом цветов"
Оригинальное название – The House of Flowers
Год выхода – 2018
Рейтинг IMDb – 7,7
Эта черная комедия познакомит зрителей с семьей, которая занимается цветочным бизнесом. На первый взгляд, в них царит гармония, однако на самом деле семья имеет немало тайн, которые могут разрушить идиллию.
Смотрите трейлер к сериалу "Дом цветов": видео
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"Белгравия"
Оригинальное название – Belgravia
Год выхода – 2020
Рейтинг IMDb – 7,3
Это историческая драма от создателей "Аббатства Даунтон". Авторы проекта прекрасно раскрыли тему борьбы классов, влияния статуса и денег на жизнь человека. И сделали это сквозь призму историй о аристократические семьи.
Смотрите трейлер к сериалу "Белгравия": видео
"Блудный сын"
Оригинальное название – Prodigal Son
Год выхода – 2019
Рейтинг IMDb – 7,6
Главный герой сериала-Малькольм Брайт-криминалист, построивший успешную карьеру. Но его беспокоит судьба его отца: последний отбывает наказание в тюрьме за жестокое преступление.
Смотрите трейлер к сериалу "Блудный сын": видео