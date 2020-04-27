9 невероятных сериалов, на которые не жалко потратить время

Во время карантина немало украинцев ищут развлечения на каждый день. И популярным выбором является просмотр фильмов или сериалов, которые всегда откладывались на потом. Невеста Никиты Добрынина и победительница шоу "Холостяк-9" Дарья Цветочная поделилась собственным списком кинолент, на которые не жалко потратить свободное время.

"Дело Кристин Килер"

Оригинальное название – The Trial of Christine Keeler

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,8

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По данным 24 канала, сериал розкажет про одну из самых скандальных историй, которая случилась в Великобритании в 1960-ых годах. В центре событий – 19-летняя Кристин Килер, которую мощный политический истеблишмент стремился использовать в собственных целях и заставить молчать. Но никто не подозревал, что девушка может отказаться от игры по чужим правилам.

Смотрите трейлер к сериалу "Дело Кристин Килер": видео на английском

"Невероятное"

Оригинальное название – Unbelievable

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 8,5

Девушку-подростка, которая рассказывает о преступлении, обвиняют во лжи. Но через некоторое время полиция возвращается к делу и понимает, что сделала страшную ошибку.

Смотрите трейлер к сериалу "Невероятное": видео

"Бумажный дом"

Оригинальное название – La casa de papel

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 8,4

Таинственный вор, известный как "Профессор", разработал план крупнейшего ограбления в истории, целью которого стал Королевский монетный двор Испании в Мадриде. Для дерзкого преступления он нанимает 8 грабителей, которые на протяжении 11 дней будут иметь дело с 67 заложниками и лучшими полицейскими Испании.

Смотрите трейлер к сериалу "Бумажный дом": видео

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"Расправа"

Оригинальное название – Reprisal

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb -7,5

Главная героиня сериала Эйприл Спенсер чудом выживает после жестокого нападения. В больнице девушка вспоминает все, что с ней случилось и решает отомстить обидчикам. И ее нападение будет куда жестокий!

Смотрите трейлер к сериалу "Расправа": видео на русском

"Правду говоря"

Оригинальное название – Truth Be Told

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 7,1

Журналист и автор криминальных подкастов Поппи Парнелл 18 лет назад смогла разоблачить опасного преступника. Когда появляются новые доказательства в этом запутанном деле, женщине нужно в очередной раз встретиться с Уорреном Кейвом. Да что, если Поппи помогла заключить не настоящего преступника?

Смотрите трейлер к сериалу "Правду говоря": видео на английском

"Сандитон"

Оригинальное название – Sanditon

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,8

Сериал снят по неоконченному роману Джейн Остин. Главная героиня-Шарлотта Вейвуд-живет родителями в небольшой деревне. Ее привычные будни заканчиваются, когда рядом с имением ломается карета мистера Паркера. В знак благодарности семье, он приглашает всех погостить в его поместье на берегу моря. И согласились на поездку только Шарлотта, которая и понятия не имеет, что ее ждет в путешествии.

Смотрите трейлер к сериалу "Сандитон": видео

"Дом цветов"

Оригинальное название – The House of Flowers

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 7,7

Эта черная комедия познакомит зрителей с семьей, которая занимается цветочным бизнесом. На первый взгляд, в них царит гармония, однако на самом деле семья имеет немало тайн, которые могут разрушить идиллию.

Смотрите трейлер к сериалу "Дом цветов": видео

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"Белгравия"

Оригинальное название – Belgravia

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 7,3

Это историческая драма от создателей "Аббатства Даунтон". Авторы проекта прекрасно раскрыли тему борьбы классов, влияния статуса и денег на жизнь человека. И сделали это сквозь призму историй о аристократические семьи.

Смотрите трейлер к сериалу "Белгравия": видео

"Блудный сын"

Оригинальное название – Prodigal Son

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,6

Главный герой сериала-Малькольм Брайт-криминалист, построивший успешную карьеру. Но его беспокоит судьба его отца: последний отбывает наказание в тюрьме за жестокое преступление.

Смотрите трейлер к сериалу "Блудный сын": видео