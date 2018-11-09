9 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что нельзя и можно делать 9 ноября
Что нельзя и можно делать 9 ноября / unsplash.com

9 ноября 2018 года чествуют Нестора Летописца – монаха Киево-Печерского монастыря, первого древнерусского писателя и летописца, последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия. Он традиционно считается одним из авторов "Повести временных лет".

Также в день памяти Нестора Летописца отмечается День украинской письменности и языка, и традиционно пишется Всеукраинский радиодиктант национального единства. Нестор Летописец является покровителем писателей, журналистов и историков.

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Именины 9 ноября празднуют: Нестор.

Народные приметы на 9 ноября

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– Иней на деревьях будет предсказывать мороз.

– Выпал снег на сырую землю – будет ранняя весна с большим количеством подснежников.

Что можно делать 9 ноября

1. Если в этот день дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.

2. Если кто-то из близких людей заболел, нужно дать обет, исполнить его, и очень скоро человек выздоровеет

Что нельзя делать 9 ноября

1. Нельзя проигнорировать выполнение обещания, ведь это может привести к несчастью.

2. Если ваша жизнь связана со сценой и после выступления вы примете в дар живые цветы, то вскоре, ваша популярность угаснет.

Теги: Новости Украины LifeStyle Традиции
Источник: 24 канал
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