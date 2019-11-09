9 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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9 ноября 2019 – какой праздник в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 9 ноября / Фото из открытых источников

9 ноября чествуют Нестора Летописца – монаха Киево-Печерского монастыря, первого древнерусского писателя и летописца, последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия. Он считается одним из авторов "Повести временных лет".

Также в день памяти Нестора Летописца отмечается День украинской письменности и языка. Нестор Летописец является покровителем писателей, журналистов и историков.

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Именины 9 ноября празднуют: Нестор.

Народные приметы на 9 ноября

– Выпал снег на сырую землю  будет ранняя весна с большим количеством подснежников.

Иней на деревьях предскажет мороз.

Что можно делать 9 ноября

1. Если в этот день дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.

2. Если кто-то из близких людей заболел, нужно дать обет, выполнить его и очень скоро человек выздоровеет.

Что нельзя делать 9 ноября

1. Нельзя игнорировать выполнение обещания, ведь это может привести к несчастью.

2. Если ваша жизнь связана со сценой, и после выступления вы примете в подарок живые цветы, то скоро ваша популярность погаснет.

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Теги: LifeStyle Традиции
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