9 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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9 октября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 9 октября / Фото из открытых источников

9 октября в народе отмечают Иоанна Богослова, который считается наставником иконного дела и покровителем художников.

Именины сегодня отмечают: Иван.

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Народные приметы на 9 октября

– Снег пошел 9 октября – через 40 дней ожидайте в настоящую зиму.

– Солнечный и теплый день 9 октября предвещает дождливый июль.

– К первому снегу на деревьях осталось достаточно много листьев – ждите холодной зимы.

– Идет дождь 9 октября – непогода продлится еще 2 недели.

Что можно делать 9 октября

1. Этот день благоприятен для поездок – все, что вы пожелаете в будущем осуществится.

Что нельзя делать 9 октября

1. Не надевайте в этот день старую и неудобную обувь – к плохому жизненному пути.

2. Не ссорьтесь с семьей, не желайте никому зла и не допускайте дурных мыслей – все может вернуться к вам бедой.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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