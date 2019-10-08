9 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
9 октября в народе отмечают Иоанна Богослова, который считается наставником иконного дела и покровителем художников.
Именины сегодня отмечают: Иван.
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Народные приметы на 9 октября
– Снег пошел 9 октября – через 40 дней ожидайте в настоящую зиму.
– Солнечный и теплый день 9 октября предвещает дождливый июль.
– К первому снегу на деревьях осталось достаточно много листьев – ждите холодной зимы.
– Идет дождь 9 октября – непогода продлится еще 2 недели.
Что можно делать 9 октября
1. Этот день благоприятен для поездок – все, что вы пожелаете в будущем осуществится.
Что нельзя делать 9 октября
1. Не надевайте в этот день старую и неудобную обувь – к плохому жизненному пути.
2. Не ссорьтесь с семьей, не желайте никому зла и не допускайте дурных мыслей – все может вернуться к вам бедой.
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