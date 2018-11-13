А ты останешься, когда все уедут? – сеть поразил трейлер к фильму "2020. Безлюдная страна"

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"2020. Безлюдная страна ": трейлер и сюжет фильма
"2020. Безлюдная страна ": трейлер и сюжет фильма / Пресс-служба 86 PROKAT

Украинская киноиндустрия стремительно развивается. В сети появился официальный трейлер к новому фильму "2020. Безлюдная страна ".

Премьера фильма состоялась на прошлой неделе на фестивале в немецком городе Котбус. В Украине же кинолента "2020. Безлюдная страна" выйдет в ограниченный прокат 22 ноября.

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Известно, что режиссер Корней Грицюк начал съемки еще в 2016 году. По сюжету, события происходят в 2020 году. После подписания многочисленных международных соглашений и договоров украинцам дали возможность уехать в любую страну мира. Поэтому люди массово начали покидать страну, ища лучшую жизнь за рубежом. Всего за несколько недель улицы городов опустели.

После волны эмиграции канадский режиссер решил провести эксперимент: он отправился в Украину, чтобы узнать, счастливы ли те люди, которые остались, и почему.

Фільм “2020. Безлюдна країна”: кадр, трейлер, сюжет
Кадры из фильма "2020. Безлюдная страна" / пресс-служба 86 PROKAT

Стоит отметить, что фильм "2020. Безлюдная страна" Корней Грицюк создал в жанре мокьюментари, поэтому фильм экранизирован под документальный.

Смотрите трейлер к фильму "2020. Безлюдная страна"(видео):

 

Теги: Новости Украины Кино Новости культуры LifeStyle
Источник: 24 Канал
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