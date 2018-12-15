Аббатство Даунтон: в сети появился первый тизер-трейлер фильма

Летом стало известно, что знаменитый британский сериал "Аббатство Даунтон", который состоял из шести сезонов, станет полнометражным фильмом. А теперь в сети появились кадры из будущей ленты.

Первый атмосферный тизер-трейлер опубликован 14 декабря на YouTube-аккаунте Focus Features.

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В видео появились британские образы XX века: флаги, военные на лошадях и соответствующие интерьеры.

Премьера полнометражного фильма "Аббатство Даунтон" запланирована на конец сентября 2019 года.

Фильм "Аббатство Даунтон": смотрите первый тизер-трейлер

Напомним, пока подробности сценария фильма не разглашают, но британские СМИ сообщают, что фильм станет продолжением сериала. Стоит добавить, что телесериал рассказывает о жизни семьи графа Грентема в начале и середине ХХ века. После смерти графа в семье начинаются серьезные междоусобицы за владение оставленным капиталом.

Что известно о сериале "Аббатство Даунтон"?

Сериал длился с 2010 по 2015 год и вместил в себя целых шесть сезонов с 52 сериями. Британская лента была номинирована на 69 статуэток премии "Эмми", выиграв 15 номинаций. Сериал стал самым титулованным иностранным сериалом в истории телевизионной премии, а также лента получила награду "Золотой глобус" в категории "Лучший сериал или мини-фильм".