Адаму Ламберту – 38: личная жизнь и творческий путь американского певца

Популярный американский певец Адам Ламберт сегодня, 29 января, празднует свой день рождения. Талантливому артисту исполняется 38 лет.

Высокий, красивый исполнитель,который обладает волшебным тенором и отличается своим эпатажным видом. Большинство его песен стали хитами не только в Америке, но и во всем мире. В возрасте девяти лет Адам решил, что хочет связать свою жизнь с музыкой и сценой.

Ламберт впервые вышел на сцену в школьном музыкальном спектакле. Позже он рассказывал, что выступление перед публикой принесло ему удовольствие. Также ему понравилось, что вокруг были творческие и одаренные дети. В старших классах после школы он играл в профессиональных музыкальных постановках, гастролировал по США и Европе. В возрасте 18 лет Адам поступил в Калифорнийский государственный университет, однако после двух месяцев учебы оставил его, потому что понял, что мечтает о звездной карьере.

Личная жизнь

Американский певец никогда не скрывал свою нетрадиционную ориентацию. Такие подробности шокировали сторонников Адама. В 2009 году он занял второе место в восьмом сезоне конкурса "Американский идол", а за несколько дней до финала опубликовал фото, где он целуется с мужчиной. После этого заявил, что ничего необычного в такой ситуации нет.

Во время выступления на American Music Awards в 2009 году Адам поцеловал своего клавишника Томми Ретлиффа, объяснив, что его поступок был незапланированный и экспрессивный. Самыми длинными были отношения Ламберта с финским журналистом Саули Коскиненом, которые длились три года. Они познакомились в 2010 году, когда Адам гастролировал с концертами по Финляндии.

Творческий путь

В 2004 году Адам познакомился с Кармит Бачар из попгруппы Pussycat Dolls. Тогда девушка открыла ночной клуб и пригласила Ламберта участвовать в представлениях кабаре. Именно так начался творческий путь певца.

Через некоторое время он участвовал в проекте "Американский идол", где на прослушиваниях исполнил песни Rock With You Майкла Джексона и Bohemian Rhapsody группы Queen. В финале шоу Адам выступил вместе со своими кумирами группой Queen и занял второе место.

Дебютный альбом под названием For Your Entertainment певец записал вместе с мировыми звездами Леди Гагой и Пинк. Кроме этого альбома, у Адама есть еще два – Trespassing и The Original High.

Первый сольный концерт Адама состоялся в 2010 году в Калифорнии.

Вместе с Элтоном Джоном и группой Queen в 2012 году Ламберт дал бесплатный концерт в Киеве, который был посвящен борьбе со Спидом.

Сейчас Адам не теряет популярности и продолжает гастролировать по миру, становится участником фестивалей. Его приглашают на ток-шоу и радио, издание печатают интервью с певцом.

Предлагаем просмотреть подборку самых популярных видеоклипов певца.

Adam Lambert - For Your Entertainment: смотреть видео онлайн

Adam Lambert - If I Had You: смотреть видео онлайн

Adam Lambert - Whataya Want from Me: смотреть видео онлайн

A dam Lambert - Never Close Our Eyes: смотреть видео онлайн

Adam Lambert - Better Than I Know Myself: смотреть видео онлайн

Adam Lambert - Better Than I Know Myself (Official Video)