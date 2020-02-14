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Адель поразила фигурой в обтягивающем спортивном костюме: потрясающее фото

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Певица Адель / Instagram / @adele

Знаменитая певица не перестает удивлять поразительными изменениями во внешности. Фаны во всем мире ждут публичного появления звезды, которая на протяжении длительного времени добросовестно работает над собой. Пока мировому сообществу остается удовлетворять свое любопытство только снимками папарацци.

Фотография, которую польская телеведущая Кинга Русин опубликовала на страницах своего Инстаграма, быстро разлетелась по сети. На ней Адель позирует в брендовом платье и с роскошным вечерним макияжем. На этот раз фотографам удалось снять исполнительницу в повседневной одежде.

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Как сообщает издание People, звезду заметили в Лос-Анджелесе. На Адель был спортивная одежда, позволявший продемонстрировать стройное тело. Она выбрала наряд total black – лосины, обжимную спортивную кофту и удобные кроссовки. Накрашенное лицо и небрежную прическу знаменитость скрыла под шапкой. Однако, как настоящая модница, певица не забыла об украшениях. На ней несколько браслетов.


Адель в Лос-Анджелесе / Instagram / @adelesp

Напомним, что на днях певица Бейонсе вместе с мужем рэпером Jay-Z устроила шумную вечеринку для самых знаменитых звезд Голливуда. На светский вечер пришла и 31-летняя Адель. Популярная польская телеведущая Кинга Русин опубликовала снимок с исполнительницей во время закрытой вечеринки. На звезде было обтягивающее леопардовое платье от бренда Ralph & Russo, расшитое камнями.


Адель поразила стройностью на светском мероприятии / Instagram / @kingarusin

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Адель
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