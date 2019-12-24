Адель поразила стройностью на новогодней вечеринке: фото

Британская певица, которая в апреле в этом году пережила развод с мужем, в кругу близких друзей провела 2019. Несмотря на мировую славу, Адель не относится к активным пользовательницам социальных сетей. Поэтому новые фотографии с празднования поклонники засыпали лайками и оценили обольстительную фигуру звезды в комментариях.

Обладательница 15 статуэток Грэмми еще в июне поразила поклонников своим похудением. Тогда певица появилась на вечеринке в Лос-Анджелесе и в компании близких исполнила зажигательный танец.

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На этот раз Адель удивила еще больше. Она поделилась кадрами с новогодней вечеринки. На фотографиях она предстала в обтягивающем шелковом платье с глубоким декольте и смелым разрезом, удачно подчеркнула стройные формы звезды. Ее образ дополнили голливудские локоны, яркая помада и нежная цепочка на шее. На фото она позировала рядом с анимационным персонажем Гринчем и Санта-Клаусом.

Мы оба пытались испортить Рождество, но потом наши сердца повзрослели! Спасибо, что пришли на мою вечеринку и заставили нас почувствовать себя детьми. Счастливого Рождества и счастливых праздников,

– трогательно прокомментировала знаменитость.

Эти кадры вызвали шквал обсуждения в сети, не оставив подписчиков певицы равнодушными. Меньше чем за сутки публикация набрала более полутора миллиона предпочтений.

В комментариях поклонники выразили свое удивление потрясающими изменениями Адель, которая славилась своими пышными формами. Они подчеркнули, что певицу просто не узнать в новом образе.