Адель поразила стройностью в мини платье: изменения ее фигуры шокируют

Вчера, 5 мая, британская певица отпраздновала свой 32-й день рождения. По случаю знакового дня Адель опубликовала фото с торжества, которым поразила поклонников. Впервые за долгое время она решилась показать изменения своего тела и стройную фигуру, над которой работала почти год.

За новыми кадрами самой богатой певицы "охотились" папарацци по всему миру. В прессе неоднократно публиковали фото Адель, которые были сделаны во время ее публичных выходов. Наконец звезда решилась самостоятельно показать, какой стройности достигла благодаря тренировкам и правильному питанию. Впервые за пять месяцев она опубликовала фото в инстаграме.

К теме Адель – 32! История успеха самой богатой британской певицы, завоевавшей сердца миллионов

Для возвращения в соцсети после длительной паузы Адель выбрала прекрасную возможность – собственный день рождения, который она из-за карантина вынуждена проводить дома. Похоже, теперь исполнительница вполне довольна своей фигурой и с радостью демонстрировала бы ее на светских мероприятиях, если бы не пандемия коронавируса.

"Спасибо за поздравления ко дню рождения. Я надеюсь, что вы все здоровы и остаетесь в безопасности в это сумасшедшее время. Я хочу поблагодарить всех работников отрасли помощи, которые обеспечивают нам безопасность, рискуя своими жизнями! Вы действительно наши ангелы", – прокомментировала Адель сообщение ко дню рождения.

На фото знаменитость позирует возле оригинальной арки с цветами, которая стала украшением ее двора в день рождения. Для празднования она выбрала удачный наряд, который выгодно подчеркнул ее потрясающую стройность. На Адель черное приталенное мини платье с объемными рукавами и закрытым декольте. Она подобрала туфли на невысоком каблуке в тон и оставила волосы распущенными. На существенно похудевшем лице певицы вечерний макияж с акцентом на глаза.

В прессе поговаривали, что работу над собой Адель начала после развода с мужем, который состоялся в апреле 2019 года после трех лет официального брака. Однако впоследствии инсайдеры из близкого окружения знаменитости опровергли эти слухи и назвали другую причину разительных перемен: "Во время похудения единственной целью Адель было стать как можно здоровее. Это никогда не касалось потери килограммов ради красоты". Еще зимой она говорила, что потеряла более 45 килограммов. Пока же неизвестно, какую цифру на весах видит звезда.



Адель до и после похудения​