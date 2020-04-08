Адель после развода должна выплатить мужу 140 миллионов долларов, – СМИ

Британская исполнительница Адель год назад объявила о том, что их супружеская жизнь с мужем Саймоном Конецким подошла к концу. Теперь в СМИ распространяется информация о том, что исполнительница должна выплатить бывшему мужу 140 миллионов долларов.

Трехлетний брак дал изрядную трещину на жизнь певицы. Она похудела на 45 килограммов до неузнаваемости, а также шокировала фанатов громким заявлением. Она решила уйти со сцены, закрыть музыкальный бизнес и просто заняться своим сыном.

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Теперь Адель ждут еще большие испытания. По источникам издания The Sun, бывашая супружеская чета не подписывала брачный договор, поэтому по законам штата Калифорния, Саймон имеет полное право на половину имущества Адель. Теперь певица должна выплатить бывшему мужу 140 миллионов долларов.



Адель с бывшим мужем

Такую значительную сумму певица должна выплатить из-за того, что эти деньги Адель заработала, будучи в браке с Саймоном Конецким. По состоянию на 2018 год состояние Адель составляли 190 миллионов долларов. В октябре 2018 году певицу признали самой богатой среди звезд Великобритании, которым до 30 лет

Как известно, в 2012 году она родила от Саймона сына, а в 2016 пара официально поженилась. Певица Адель и американский бизнесмен Саймон Конецкий были примером для многих семей – обое успешные в своей отрасли карьеристы, которые растили любимого сына и демонстрировали всем пылкую любвь. Впрочем, уже в апреле 2019 года стало известно об их расставании.



Адель с сыном