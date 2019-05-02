Адель прокомментировала свой развод смешным мемом": фотофакт

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Адель прокомментировала свой развод
Адель прокомментировала свой развод / www.eonline.com

Знаменитая певица Адель рассталась со своим мужем Саймоном Конецким. Однако самая богатая исполнительница Британии решила не впадать в депрессию, более того, она забавно шутит над событиями, произошедшими в ее жизни.

Новость о том, что Адель расстается со своим мужем, которому еще в 2017 году посвящала трогательные речи со сцены Грэмми, облетела сеть около двух недель назад. Поклонники расстроились из-за событий, которые ей приходится переживать. Однако сама знаменитость, похоже, не очень расстроилась, или же пытается таким образом скрыть истинные чувства.

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Ранее представитель певицы сообщал, что она не намерена комментировать расставание с Саймоном Конецким. Однако Адель решила нарушить молчание и на своей странице в Instagram опубликовала забавный "мэм", на котором изображены два ее снимки с кардинально разными эмоциями – на одном она почти плачет, а на другом – уверенно улыбается.

"Когда ты отдаешься чувствам, но потом вспоминаешь, кто ты", – отмечалось на фото.

Адель
Адель прокомментировала развод / Instagram / @adele

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Адель Звездные разводы Музыка
Источник: LifeStyle 24
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