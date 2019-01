Адель уходит со сцены: поклонники звезды устроили необычный флешмоб в сети

Популярная британская певица Адель решила не продолжать вокальную карьеру и уйти со сцены. Такое неожиданное заявление звезды вызвало оригинальный флешмоб, который заполонил Instagram.

Артистка объяснила свое непростое решение. По словам Адель, она хочет уделять больше времени 6-летнему сыну Анджело, поскольку обделяла его вниманием из-за насыщенных гастролей. Следовательно, британская певица решила уйти с большой сцены, закрыть свой музыкальный бизнес и прекратить налоговую отчетность, в которой вела свои доходы от концертов.

На такое заявление мгновенно отреагировали пользователи сети. Поклонники Адель запустили необычный флешмоб с одной из самых известных песен звезды – "Someone Like You". В первом видео, которое опубликовали в Instagram, один желатиновый медвежонок как бы напевает хит артистки, а впоследствии к нему присоединяется целый хор. По такому же шаблону песню Адель "спели" и другие продукты и бытовые вещи. Челлендж поддержал и украинский боксер Александр Усик.

Кто такая Адель?

Британская певица, которая в свои 30 лет добилась большого успеха. Адель – обладательница 5 премий "Грэмми" и статуэтки "Оскар". В 2018 году она и Эд Ширан были названы одними из самых высокооплачиваемых артистов Великобритании. Ее гонорары достигли 605 миллионов фунтов стерлингов.