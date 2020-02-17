Адель зажгла на свадьбе друзей: фото потрясающе похудевшей звезды

В сети не утихает обсуждение разительных изменений во внешности британской исполнительницы. Пока сама Адель не решается открыто выйти в свет, в социальных сетях распространяются фото очевидцев появления исполнительницы на частных вечеринках. Каждое из них вызывает большой резонанс.

После длительного отдыха от светской жизни Адель в очередной раз замечают на громких закрытых вечеринках. Так, немалый ажиотаж вызвало ее появление на мероприятии Бейонсе и Jay-Z для голливудских звезд. Теперь певица зажгла на свадьбе подруги британской поэтессы Лауры Докрилл и музыканта Гуго Уайта.

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В одном из лондонских заведений исполнительница спела свои хиты и бессмертные синглы популярной попгруппы Spice Girls. Кроме того, Адель провела своеобразную свадебную церемонию пары, объединив влюбленные сердца в крепкий союз.

К праздничному вечеру звезда приготовилась по-особенному. Она предстала в облегающем белом топе, который соединила с юбкой длины миди с цветочным принтом. Певица добавила торжества своему образу благодаря шляпке с фатой. Длинные волосы Адель собрала в низкий хвост, а из аксессуаров выбрала массивные серьги-кольца. На лице знаменитости был насыщенный вечерний макияж, который подчеркнул выразительные черты похудевшего лица.



Адель зажгла на свадьбе друзей / Instagram / @robertemms



Адель зажгла на свадьбе друзей / Instagram / @robertemms



Адель зажгла на свадьбе друзей / Instagram / @robertemms

Судя по кадрам, изменения во внешности существенно повлияли на зажигательную Адель. Ведь ранее представители ее близкого окружения уверяли, что она решила позаботиться о своем здоровье, чтобы стать самой лучшей мамой для своего единственного сына: "Во время похудения единственной целью Адель было стать как можно здоровее. Это никогда не касалось потери килограммов ради красоты".