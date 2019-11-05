Адриана Лима похвасталась ногами в платье с экстремальным разрезом: соблазнительное фото модели

38-летняя бразильская супермодель Адриана Лима пришла на церемонию, которую называют научным Оскаром, в довольно пикантном образе. Звезде подиумов, которая в прошлом году покинула ряды "ангелов" Victoria's Secret, отлично удалось похвастаться длинными стройными ногами.

Соблазнительные образы для Адрианы Лимы – часть ее имиджа и возможность продемонстрировать своим бывшим коллегам, что она в отличной форме, несмотря на то, что уже около года не надевает легендарных крыльев. Так, в сентябре 38-летняя бразильянка впервые вышла в свет со своим новым бойфрендом, для чего выбрала миниплатье, а на днях решила покорить ученых своими стройными ногами.

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На самой престижной церемонии награждения в мире науки Breakthrough Prize Awards Адриана Лима засветилась в роскошном вечернем платье, которое напоминало звездное небо. Однако о том, что платье не космос, а часть горячего образа супермодели, напоминали пикантный вырез на талии и экстремальный разрез, благодаря ему она засветила голые ноги.

Адриана Лима уверенно чувствовала себя на "красной" дорожке и с удовольствием позировала перед камерами папарацци, выставляя стройную обнаженную ногу.



Адриана Лима / Getty Images