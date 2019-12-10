"Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое": новый тизер украинского фильма о зимних праздниках

Уже вскоре украинские зрители и ценители отечественного кино смогут насладиться комедийной сказкой "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое" ("Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке"). Фильм о Рождестве казаков выйдет на большой экран уже 1 января 2020 года.

Семейная картина о казаках, их роде, рае и аде уже скоро выйдет в украинский прокат, чтобы радовать любителя отечественного юмора. Государственное агентство Украины по вопросам кино обнародовало второй тизер к комедийной сказке "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое".

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Короткий видеоролик сразу же захватил расположение украинцев и поразил создателей кино большим количеством просмотров и положительных отзывов о представленном тизере. Похоже, украинцам не хватало подобной комедии.

Как сообщается на фейсбук-странице фильма, причудливая украинская сказка станет продолжением веселого казацкого химородництва Котляревского и Гоголя.

А в основу ленты положен сюжет одного из самых популярных сказочников Украины Сашка Лирника (Александр Власюк, – настоящее имя сценариста). В продюсерское кресло сел Евгений Дяченко, а режиссером выступил Михаил Костров. Создатели картины обещают, что она будет наполнена украинским народным юмором, а также тесно связана с фольклором, мифологией и верованиями.

Дата выхода фильма запланирована на 1 января 2020 года.

Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое: трейлер украинского фильма смотреть онлайн